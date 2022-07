Netflix a créé Fanatic, une série agile de 5 épisodes qui montre les ficelles de la gloire

S’il y a quelque chose Netflix réalisé ces dernières années est de capter toutes sortes de publics avec ses différentes séries. Eh bien, son contenu est très varié et convient à différents âges. A tel point que, désormais, ceux qui reçoivent une fiction à déguster en cadeau sont des ados puisque la plateforme vient de se lancer Fanatique. Cette bande a, pour le moment, une saison de cinq épisodes qui sont empêtrés dans un cercle controversé de drame, de suspense et de beaucoup de fête.

De sa prémisse, Fanatique promet déjà un contenu fort, surtout pour les plus jeunes. ces séries suit la vie de Lázaro, un Argentin vivant en Espagne qui mène une vie monotone, ennuyeuse et précaire, mais tout change lorsqu’il voit l’opportunité de remplacer son idole musicale, Chimera. Ce chiffonnier, bien connu dans son pays, fait une overdose lors d’un spectacle et meurt, alors Lázaro finit par se transformer en lui en raison de sa surprenante ressemblance physique. Cependant, là-bas, il découvre que tout n’est pas ce qu’il semble.. (Spoiler synopsis).

Pour cette raison, Lázaro doit apprendre à gérer le prix de la renommée et c’est là que la meilleure version de Lorenzo Ferro, qui donne vie aux deux personnages. L’acteur a montré qu’il avait la contenance nécessaire pour pouvoir échanger des personnalités dans une même intrigue et en même temps. Parce que, s’il y a quelque chose qui peut être compliqué, c’est de devoir sortir d’un personnage pour entrer dans un autre, mais il l’a fait et, à cause de choses comme ça et des performances passées du même artiste, il pourrait être considéré comme l’un des les meilleurs acteurs de sa génération.

Aussi, qui a fait un excellent travail dans Fanatique c’est Eva Almeida donne vie à Clara. La jeune femme a fait l’une de ses premières performances dans un blockbuster et a su se montrer à la hauteur. C’est parce que, dans son rôle de petite amie de Lázaro et, plus tard, d’une star, elle parvient à montrer un rôle tendre, mais en même temps, responsabilisé. Bien sûr, ce qui parvient à aider le grand travail d’Almeida et Toto Ferqui brille le plus dans la série, est la combinaison parfaite du scénario, de la production et de l’histoire.

Bien qu’initialement Fanatique Cela ressemble à une série destinée exclusivement au jeune public, la vérité est qu’elle n’en abuse pas car, dans son esthétique visuelle, elle marque les particularités entre le monde des jeunes traditionnels, mais aussi le monde des adultes et les différences entre l’un et l’autre . Pour sa part, le scénario capture le changement de personnalité du protagoniste qui passe d’une maturité calme à un changement abyssal entre la difficulté du monde dans lequel il s’apprête à s’immerger.

Même ainsi, la réalité est que l’intrigue laisse un enseignement quelque peu controversé concernant les idoles musicales. En effet, il raconte un côté totalement sombre de la façon dont les personnes que l’on admire peuvent être et comment le fan se heurte à cette réalité de manière si abrupte. Mais la vérité est que Fanatique Il a une telle dose de crédibilité qu’il finit par être une histoire facile à regarder, à apprécier et agile dans sa fluidité narrative. De plus, le fait qu’il ne s’agisse que de cinq épisodes de 20 minutes est un énorme avantage.

Eh bien, c’est une intrigue complètement originale qui dépasse toute attente et qui, bien qu’elle répète la formule espagnole de la drogue, du sexe et de l’alcool, parvient à ramer avec son côté tragique, mais aussi à espérer que le fan devienne une idole. Sans aucun doute, une série qui se transforme en un excellent produit audiovisuel, a des performances exquises et est l’une des choses les plus attrayantes que l’on puisse voir en 2022.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂