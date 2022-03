Netflix a créé Bridgerton 2 et voici comment les fans ont réagi : ont-ils aimé ou non ?

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton Elle est désormais disponible sur Netflix après un an et voici comment les fans ont réagi : la série est tendance.

©NetflixBridgerton

Les fans ont dû attendre un an, mais maintenant ils peuvent se reposer tranquillement : Bridgerton est de retour sur Netflix avec huit épisodes entièrement renouvelés. La série, basée sur les livres de Julia Quinn, a été lancée pour la première fois en décembre 2020, devenant un phénomène mondial. En seulement son premier mois de sortie, il a réussi à obtenir 82 millions de vues et, maintenant, la deuxième édition promet d’aller dans le même sens.

À cette occasion Bridgerton il met en vedette Jonathan Bailey, qui joue Anthony depuis la première partie et maintenant il doit se concentrer sur la recherche de l’amour. Son but : pouvoir continuer sa lignée, mais trouver une épouse à la hauteur de son rang. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu et parfois l’amour fait obstacle à ce que veut le vicomte et célibataire le plus éligible de l’élite britannique.

A tel point que, sous ce postulat, l’angoisse des fans a été très grande pendant de longs mois. Depuis qu’on savait que le tournage de la bande avait commencé et jusqu’au moment où la date de la première était annoncée, tout le monde était impatient de savoir ce qui allait se passer. Mais maintenant, après tant d’attente, les adeptes de Bridgerton Vous avez déjà l’occasion de voir la suite de cette histoire tant attendue sur la plateforme.

Cependant, il convient de noter que malgré le fait que seulement quelques heures se sont écoulées depuis la grande première, beaucoup de fidèles à la production de Shonda Rhimes ont déjà terminé le strip ! En effet, après si longtemps, ils ont préféré attendre l’heure de la première et profiter de la fiction avant, par exemple, de dormir. C’est pourquoi de nombreux followers ont déjà réagi aux nouveaux chapitres et nous vous montrons ici les meilleurs mèmes ! Vue.

Les meilleures réactions à la première de Bridgerton :

