Netflix a confirmé qu’un acteur Elite quitte la série

La sixième saison de Élite, en plus de recevoir de nouveaux acteurs, perdra l’un des protagonistes et personnages emblématiques. Découvrez de qui il s’agit et pourquoi.

©NetflixLes plus anciens protagonistes d’Elite

La cinquième saison de Élite a laissé une grande finale pour faire place à la sixième partie. C’était le 8 avril dernier lorsque le nouveau lot d’épisodes est arrivé sur Netflix, mais a laissé les téléspectateurs en vouloir plus. C’est parce que les huit chapitres étaient pleins d’action, d’intrigues, de drames, de toxicomanie, d’alcool et des fêtes incontrôlables des étudiants de l’Institut Las Encinas.

C’est-à-dire, peu importe combien Élite a opté pour une formule répétée et avec la même intrigue que ses éditions précédentes, ça a encore fonctionné. Eh bien, les fans étaient fascinés par la suite de cette histoire, en particulier par la grande finale. D’après ce que montre la série originale de Netflix dans le dernier épisode, on voit que Samuel, joué par Itzan Escamilla, est tué par Benjamín, le personnage joué par Diego Martín.

A tel point que de nombreuses théories en sont ressorties, mais la principale porte sur Samuel n’est pas mort, mais caché pour pouvoir détruire Benjamin de l’ombre. Cette spéculation est née après le geste que Rebe (Claudia Salas) a fait à Mencía (Martina Cariddi) qui a eu le cœur brisé de voir son père emmené en prison. Cependant, maintenant toutes sortes de pensées des fans ont disparu grâce au annonce récente de netflix.

La plate-forme était chargée d’effondrer tout type de théorie car ils ont confirmé que Itzan Escamilla ne reviendra pas pour la sixième saison de Élite. « C’est comme ça qu’on l’a rencontré et c’est comme ça qu’on s’est dit au revoir», ont-ils écrit sur leur compte Instagram officiel. Parallèlement à cette phrase, ils ont partagé différentes photographies de l’acteur pendant le tournage et, dans la dernière d’entre elles, on le voit à ses adieux depuis le plateau d’enregistrement.

Bien sûr, on ignore encore si, au moins dans les premiers épisodes du sixième volet, il apparaîtra ou s’il sera officiellement déclaré mort directement. Mais, la vérité est que pour savoir quel sera le véritable destin de Samuel, nous devons attendre. au retour du strip chez le géant du streaming. Cependant, il est fort probable que l’interprète soit déjà absent dès le début afin de donner à l’histoire un fil correct.

