Netflix a confirmé les présentateurs et les surprises pour TUDUM 2022

Le 24 septembre, Netflix célèbre la deuxième édition de TUDUM et il y a déjà une liste d’invités, l’annonce de surprises et plus encore. Connaître tous les détails.

Une nouvelle célébration approche et ce sera le 24 septembre. Il s’agit de TUDUM, le grand événement mondial que Netflix organise pour ses fans. Là, le géant du streaming se connecte non seulement avec ses téléspectateurs du monde entier, mais fait également ce que tout le monde attend le plus : faire des annonces. Autrement dit, dans ledit événement, différentes dates de sortie, bandes-annonces et plus seront connues.

Cependant, la partie la plus passionnante et la plus importante de TUDUM est le fait qu’il sera animé, présenté et interprété par étoiles netflix. Oui, ce seront les mêmes acteurs et actrices des séries et films préférés de la plateforme qui donneront les meilleures nouvelles aux fans. Et maintenant, après tant d’attente, il a enfin été confirmé qui sera présent et sur quelles productions il y aura des nouvelles.

Présentateurs TUDUM :

Jamie Foxx

Millie Bobby Brown

Noé Centineo

Choi Minho

Cho Yi Hyun

Zakir Khan

Prajakta Koli

Maite Perroni

Sheron Ménezzes

Maitreyi Ramakrishnan

Série qui donnera des nouvelles dans TUDUM :

1899

3 problèmes corporels

Alice au pays des frontières

Belascoaran

Berlin

Bridgerton

Classe

mort pour moi

L’amour après l’amour

Le Royaume

Élite

Émilie à Paris

Premier amour

anomalies

Armes et amours

bouchon de coeur

L’amour est aveugle : Brésil

Lupin

Manifeste

La maison du papier : Corée

Moi jamais

Banques extérieures

Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton

Ombre et os

le jeu du calmar

choses étranges

La Couronne

Le sorceleur

Et de plus

Films qui donneront de l’actualité dans TUDUM :

À travers la mer

Enola Holmes 2

Mission de sauvetage 2

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Pinocchio de Guillermo del Toro

Et de plus

