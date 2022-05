Netflix a confirmé les cinquième et sixième saisons de Drive to Survive

NETFLIX

Conduire pour survivre raconte le quotidien des pilotes dans les circuits de Formule 1. Ensuite, nous vous donnerons plus de détails.

© Imbd« Drive to Survive » aura une quatrième et cinquième saison sur Netflix

Il y a un mois, Netflix lance la quatrième saison de « Conduire pour survivre », une série qui raconte comment les pilotes de Formule 1 vivent au quotidien la compétition la plus célèbre du sport automobile. La série a captivé tous les fans de la catégorie et maintenant la plateforme de streaming a confirmé une cinquième et sixième saison, c’est-à-dire qu’elle se poursuivra jusqu’en 2024.

Le géant de la série a annoncé via ses réseaux sociaux : « La Formule 1 et Netflix peuvent aujourd’hui confirmer que la série extrêmement populaire Formula 1 : Drive to Survive a été renouvelée pour une cinquième et une sixième saison. »

Plus tard, le communiqué officiel a ajouté que « La série a gagné en popularité au fil du temps, la quatrième saison attirant le plus grand nombre de téléspectateurs à ce jour et entrant dans le Top 10 hebdomadaire dans 56 pays ».

D’autre part, il a assuré que la nouvelle tranche « Cela amènera à nouveau les fans dans les coulisses pour voir comment les pilotes et les équipes se préparent à se battre pour les championnats 2022 et 2023. ». La série « Conduire pour survivre » Cela a généré que de nombreux jeunes de différentes régions connaissent la catégorie la plus élevée du sport.

Sans aucun doute, la série a réussi à se positionner comme l’une des plus populaires parmi les fans de Formule 1, ayant de grands représentants de la discipline tels que Lewis Hamilton et Max Verstappen, entre autres, depuis 2019 et, apparemment, il reste beaucoup plus à voir.

