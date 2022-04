Netflix a confirmé le retour de Lucien Laviscount dans la saison 3 d’Emily in Paris

Netflix

La troisième saison de Émilie à Paris C’était déjà confirmé par Netflix, mais maintenant une nouvelle nouvelle est arrivée : retour de lucien laviscount. Quand commence le tournage des nouveaux épisodes ?

©NetflixLucien Laviscount et Lily Collins

Avec la première de Émilie à Paris, Netflix a démontré sa capacité à innover en matière de genre romanesque et comique. Dans celle-ci plate-forme série originale Lily Collins Elle incarne le personnage principal, une responsable marketing qui débarque en France pour tout changer dans une entreprise. Sa façon de travailler et de montrer que tout est possible malgré l’adversité la place dans la plus haute estime de l’équipe de travail, mais il y a quand même beaucoup de choses qu’elle a encore contre elle.

Sans aucun doute, une histoire qui a captivé des milliers de personnes qui se sont amusées, se sont amusées et se sont identifiées à Émilie à Paris. En fait, la série Netflix Il a connu un tel succès que la plateforme n’a pas hésité à le renouveler et l’année dernière, elle a créé la deuxième édition. C’était le 22 décembre dernier que les nouveaux épisodes de la fiction étaient publiés dans le catalogue du géant du streaming et faisaient à nouveau sensation. Cependant, la bande ne s’arrête pas là.

Eh bien, il y a quelques mois seulement Netflix a confirmé que Émilie à Paris il a été renouvelé non pas une fois, mais deux fois de plus. C’est-à-dire il y aura quatre saisons de cette série qui a eu tant de succès dans le service à la demande. Cependant, au-delà du bonheur que cela a généré, la vérité est que la production ne se concentre que maintenant sur la création de la troisième saison. En effet, ils ont récemment fait une annonce sur cette édition qui a grandement ravi les fans.

D’après ce qu’ils ont confirmé du géant du streaming Lucien Laviscount reviendra à la troisième saison pour continuer à jouer le britannique Alfie. Ce personnage est apparu dans la seconde édition du strip et a mis l’univers d’Emily, le caractère de Lily Collins, vers la haut. C’était une tentative d’intérêt amoureux pour le protagoniste qui, malgré le fait que la relation entre eux n’ait pas fonctionné, ils sont devenus de bons amis.

Pourtant, maintenant qu’Emily a connu une triste fin concernant sa relation ratée avec Gabriel (Lucas Bravo), la réapparition d’Alfie est susceptible d’être un avantage pour son statut relationnel. Néanmoins, pour le moment, nous devrons attendre la confirmation officielle de ces théories qui guettent le retour de Lucien Laviscount. Ceci est dû au fait Netflix a confirmé que Émilie à Paris le tournage commencera cet été européen. C’est-à-dire au milieu de l’année, plus précisément entre juin et juillet.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂