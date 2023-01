Netflix a confirmé l’arrivée de la deuxième saison de Welcome to Eden

in

Netflix

La deuxième saison de bienvenue à l’éden c’est très attendu. Sachez quand il s’ouvre : Netflix l’a déjà confirmé.

©Netflixbienvenue à l’éden

C’est un fait! La deuxième saison de bienvenue à l’éden Il est devenu l’un des plus attendus sur Netflix. La série, originaire d’Espagne, a frappé le géant du streaming en mai 2022 et est rapidement devenue une rage. Avec une édition de seulement huit épisodes, les fans ont été ravis de l’intrigue et du niveau de production.

C’est pourquoi, immédiatement, Netflix a confirmé que bienvenue à l’éden aura une deuxième saison. Cependant, malgré le fait que le temps a passé, la seule chose que l’on sache, c’est que la série aura un nouveau personnage. Il s’agit de Carlos Torres, le protagoniste de La reine du fluxqui en vient à cette histoire bien qu’on ne sache pas encore comment.

Cependant, ce qui inquiète les fans, c’est qu’ils continuent Netflix n’a pas annoncé de date de première officielle pour la deuxième saison de bienvenue à l’éden. En tout cas, la réalité est qu’il a déjà confirmé, exactement, quand les nouveaux épisodes peuvent être attendus.

Quand arrive la deuxième saison de Welcome to Eden :

Au-delà, il n’y a pas de date de sortie exacte Netflix a déjà confirmé que la deuxième saison de bienvenue à l’éden sortira en 2023. Et, bien qu’on ne sache pas quand ce sera, la réalité est que cette nouvelle a déjà fait le bonheur des fans. En effet, après tant d’attente, les nouveaux épisodes vont enfin arriver.

C’est par le biais d’une vidéo Instagram où la plateforme confirmait certaines premières pour cette année, que cette nouvelle concernant la série originale a enfin été connue. En tout cas, la vérité est qu’il n’y a pas beaucoup de nouvelles sur l’intrigue ou plus d’ajouts. Bien sûr, après la fin de la première partie, la première de la seconde est souhaitée par les fans.

