Netflix a confirmé la saison 2 de The Lincoln Lawyer : quand sera-t-elle diffusée ?

in

Netflix

L’avocat de Lincoln C’était l’une des séries Netflix les plus regardées ces dernières semaines, sa deuxième saison a donc déjà été confirmée. Quand est-ce que ça sort ?

©NetflixL’avocat de Lincoln revient sur Netflix

Le 13 mai, il y a exactement un mois, Netflix ajoutait à son catalogue une série qui ne semblait pas être un pari réussi. Il s’agit de L’avocat de Lincolnqui met en vedette Manuel García Rulfo, et ce fut une fureur totale parmi les téléspectateurs de la plate-forme. C’est parce que son intrigue captivante, avec sa teinte de drame et de mystère, a été capturée d’une manière inégalée.

De quoi s’agit-il? L’avocat de Lincoln suit la vie de Mickey Haller, un avocat pénaliste qui arrête d’exercer sa profession après un accident et doit se battre pour sa guérison. Cependant, quand tout se passe, le retour sur le ring est encore plus compliqué que prévu jusqu’à ce que, de manière inattendue, il reçoive des affaires qui le remettront devant un juge.

Bien sûr, pour servir à nouveau ses clients dans l’immense ville de Los Angeles, la banquette arrière de sa Lincoln devient son meilleur bureau. Incontestablement, c’est une histoire qui a su captiver les utilisateurs de Netflix d’une manière inattendue. En fait, un mois seulement après sa première, elle est devenue l’une des séries les plus regardées sur la plateforme. Qui plus est, il fait déjà partie du TOP 10 des plus regardés du géant du streaming depuis cinq semaines.

Et ainsi, Netflix n’a pas hésité à miser sur L’avocat de Lincoln. Oui! La bande aura une nouvelle saison avec Manuel García Rulfo comme protagoniste à nouveau. « Le meilleur avocat de Los Angeles revient», indique le communiqué du service à la demande. Cependant, il convient de noter que, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée sur le retour de la fiction.

Malgré tout, pour la tranquillité d’esprit des fans, dès la production, ils ont annoncé qu’il arriverait « bientôt ». En d’autres termes, cela peut indiquer que le nouveau lot d’épisodes a déjà été tourné et est en cours de post-production ou est sur le point de commencer le tournage. En tout cas, la vérité est qu’en ce qui concerne le retour de cette série originale de Netflix, il y a deux options : qu’elle revienne fin 2022 ou début 2023. Mais cela reste à voir.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂