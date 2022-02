Netflix a confirmé la deuxième saison de Cielo Grande avant la première de la première

Netflix

Dans quelques heures, Netflix ajoutera à son catalogue grand ciel, la nouvelle série jeunesse qui promet d’être un succès. Et, avant la première, la plateforme a confirmé une deuxième saison. Connaître tous les détails.

©NetflixLes protagonistes de Big Sky.

Il ne reste plus que quelques heures pour rencontrer pleinement le casting de grand ciel. La série jeunesse sera diffusée demain, le 16 février, sur Netflix avec une seule saison de onze épisodes. L’histoire suit Steffi Navarro, interprétée par Pilar Pascual, qui cherche la vérité sur ses origines et dans ce but, elle arrive dans un hôtel du delta du Tigre où sa vie change à jamais.

grand ciel C’est sans aucun doute cette fiction dont les plus jeunes avaient besoin pour se divertir à nouveau avec Netflix. Mêlant action, mystère, romance et moments musicaux attachants, l’histoire de ce groupe d’adolescents donnera beaucoup à dire. D’autre part, l’incorporation d’un sport de compétition comme le wakeboard a été un facteur fondamental pour le succès de la bande.

A tel point que, fort de ces qualités, le géant du streaming a évalué la poursuite de grand ciel et, vous pouvez déjà dire que c’est un fait. Il y a quelques heures, pour célébrer la première qui aura lieu demain, le casting s’est réuni lors d’un événement virtuel dédié aux fans et a confirmé qu’il y aura une deuxième saison de cette série. Oui! Une fois de plus, avant la sortie de la série, Netflix laisse les fans excités et anxieux avec des nouvelles de ce type.

Bien sûr, il convient de noter qu’on ne sait toujours pas quand la suite sera publiée. Pour le moment, nous devons attendre la sortie de la première partie et évaluer comment elle est reçue par le public. Cependant, la réalité est que toutes les attentes sont placées sur cette fiction argentine qui a commencé à être créée en janvier 2021. Et, compte tenu des temps de travail il est probable que la deuxième saison soit déjà filmée et pourrait arriver sur la plateforme plus tôt que prévu.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, lors de l’événement, les protagonistes ont également confirmé que leur histoire ne serait pas seulement reflétée dans la série, mais qu’avec le lancement des premiers épisodes, un album musical de toutes les chansons de la la fiction sortira. Dès demain, toutes les plateformes numériques auront à leur disposition les merveilleuses et tendres chansons de grand ciel.

