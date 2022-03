Netflix a confirmé la date de sortie de The Umbrella Academy 3 avec un premier teaser et des photos

Netflix

Après un moment sans nouvelles, il a été annoncé quand la troisième saison de l’une des séries les plus populaires de la plateforme arrivera. Rencontrez votre journée d’ouverture!

©NetflixNetflix a confirmé la date de sortie de The Umbrella Academy 3 avec un premier teaser et des photos.

La troisième saison de L’Académie des Parapluies est l’un des plus attendus par les abonnés du service de streaming Netflix, puisque la dernière chose vue dans la série remonte à juillet 2020, lorsqu’elle a ajouté plus de 45 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours, et jusqu’à aujourd’hui, il n’y avait aucune nouvelle importante. Enfin, ce dimanche est arrivée la nouvelle qui va calmer l’angoisse de ses fans : sa date de première a été confirmée et il y a déjà une première avance. Ne le manquez pas!

Comme cela s’est produit avec diverses productions cinématographiques et télévisuelles dans le monde, la pandémie de coronavirus a été le principal inconvénient de la réalisation d’un tournage régulier, mais en ayant un grand nombre de protocoles, le temps est devenu plus long pour les responsables. Elliot Page a partagé début février 2021 que l’équipe était déjà sur le plateau et qu’ils ont terminé le tournage en septembre.

En plus de la date et du teaser, le synopsis des prochains chapitres a été dévoilé : « Après avoir mis fin à l’apocalypse de 1963, l’Académie des Parapluies revient dans le présent, convaincue d’avoir évité l’apocalypse initiale et réparé une fois pour toutes cette chronologie oubliée. Mais après un bref moment de célébration, ils se rendent compte que les choses ne vont pas. exactement (enfin, pas du tout) comment ils les ont laissés ». Là, l’Académie Sparrow entrera en action, qui affrontera les protagonistes, bien que ce ne soit pas la plus grande préoccupation, puisqu’ils auront affaire à une entité destructrice non identifiée qui fait des ravages dans l’Univers. Découvrez les premières photos !

+Quand The Umbrella Academy 3 sera-t-il diffusé sur Netflix ?

Comme annoncé par le showrunner Steve Blackman ce dimanche dans une nouvelle édition de South by Southwest (SXSW) et confirmé plus tard par Netflix sur leurs réseaux sociaux, la troisième saison de L’Académie des Parapluies arrivera sur la plateforme le 22 juin 2022. Il faut savoir que si vous êtes fan de la BD créée par Gerard Way, l’adaptation sera très différente et empruntera un nouveau chemin, elle ne sera donc plus aussi fidèle qu’avant.

La distribution officielle rapportée jusqu’à présent est la suivante : Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Colm Feore, Ritu Arya, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez, Cazzie David et Javon ‘Wanna’ Walton. Cela fera presque deux ans depuis le deuxième volet, mais les fans de la série commencent déjà à vibrer pour les nouveaux épisodes correspondant à la saison 3 et ça s’annonce tout aussi épique.

