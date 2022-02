Netflix a confirmé la date de sortie de Stranger Things 4 et assuré que la cinquième saison sera la dernière

in

La quatrième saison de choses étranges Il a déjà une date de sortie et ce sera en deux parties ! Découvrez quand de nouveaux épisodes arrivent sur Netflix.

©NetflixMillie Bobby Brown dans Stranger Things.

Enfin! Après une longue attente, Netflix vient de confirmer que la quatrième saison de choses étranges. Cette série, qui mêle mystère, action et adrénaline, est l’une des plus attendues de la plateforme. Il y a des mois, il a été confirmé que le tournage des nouveaux épisodes était terminé. Mais ce n’est que maintenant que le géant du streaming a assuré que ce qui allait arriver était plus proche que jamais.

Après que Netflix a publié une bande-annonce qui a donné beaucoup à dire, les fans peuvent désormais se reposer tranquillement : choses étranges officiellement de retour cette année. La pandémie de coronavirus a retardé, ainsi que dans chaque production, les processus de tournage et de montage plus que prévu. Les restrictions, les protocoles et le calendrier serré de Millie Bobby Brown ont été quelques-unes des adversités auxquelles ils ont dû faire face pour ces enregistrements, mais ils ont sans aucun doute réussi à travailler en un temps record.

A tel point qu’après deux ans sans nouvelles de cette fiction, les fans peuvent désormais se préparer à deux sorties incroyables. Oui! Le géant du streaming a non seulement confirmé lorsque les nouveaux épisodes de choses étranges, mais a confirmé qu’il sera en deux parties. Selon les frères Duffer, les créateurs de cette bande, «cette saison est plus longue que les précédentes” et, par conséquent, devait être divisé.

Bien que, la vérité est qu’il ne reste pas grand-chose. Ceci est dû au fait le premier tome arrivera sur la plateforme le 27 mai, tandis que le second arrivera cinq semaines plus tard, plus précisément le 1er juillet. Bien sûr, il convient de noter qu’en plus de confirmer quand aura lieu la première, les showrunners de ce grand projet ont précisé que la quatrième édition « C’est le début de la fin”.

Cela signifie que, bien avant l’arrivée de la quatrième édition, ¡choses étranges Il a déjà été rénové pour un cinquième ! Cependant, la suite de la série s’est accompagnée de l’annonce que le cinquième sera le dernier. Bien que, pour le moment, on ne sache pas quand il sortira ou s’il a déjà été filmé, mais compte tenu du fait qu’il y a deux sorties majeures à venir, les épisodes de clôture seront probablement publiés fin 2023.

