Netflix a confirmé la date de sortie de Rebelde: ce que nous savons du remake

Rebelle C’est un strip mexicain à succès qui a marqué la génération Millennial qui a su apprécier les chansons du groupe RBD Quoi Sauve-moi ou Seulement reste en silence tandis que le spectacle devenait de plus en plus grand. Désormais, le Géant du Streaming va plaire à la nostalgie de beaucoup avec un remake du programme adapté à l’époque d’aujourd’hui. Bien sûr, l’intention est de générer également une nouvelle base d’adeptes parmi les jeunes d’aujourd’hui qui sont proches de ce genre de séries avec des exemples tels que Une fille bavarde ou Élite.

Il n’y a pas beaucoup de détails sur cette nouvelle production mexicaine, mais Pedro Damien, le responsable de la version 2004, a assuré dans une interview que l’émission Netflix Il aura plus d’influence sur le programme argentin de 2002 avec des détails orientés vers ce qu’on appelle la génération Z. Il y aura des thèmes liés à aujourd’hui. Quel poids aura le phénomène des réseaux sociaux ?

Rebelde cherchera à conquérir une autre génération de jeunes

« Ils feront la version argentine et ils occuperont les scripts de la première version et non ceux que nous faisons dans le feuilleton mexicain. Avec ces scripts, je pense qu’ils feront leur propre version, qui sera plus courte, plus proche de la réalité de cette génération et se fixe ses propres objectifs « a commenté Damien. On peut espérer assister à la formation d’un groupe emblématique comme celui qui a fasciné tout le monde à l’Elite Way School.

Netflix annoncé avec une vidéo sur leurs réseaux sociaux la date de première du spectacle attendu qui sera le 5 janvier 2022 suivant. Les images montrent les protagonistes de Rebelle chanter une chanson qui parle de la rébellion à ce moment de leur vie et invite le public à savoir à quoi s’attendre de ce remake, ainsi que les acteurs qui le réalisent.

Les protagonistes de l’émission ? Azul Guaita Bracamontes comme Jana Cohen, Giovanna Grigio comme Emilia, Franko Massini comme Luka Colucci, Alejandro Puente comme Sebas, Andrea Chaparro comme MJ, Jerónimo Cantillo comme Dixon, Lizeth Selene comme Andi et Sergio Mayer Mori comme Esteban. Santiago Limón est chargé d’asseoir dans le fauteuil du réalisateur de cette nouvelle entrée dans le monde Rebelle.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂