Netflix a confirmé la date de sortie de Merlina et assuré une surprise dans TUDUM

Netflix

Merlin mettra en vedette Jenna Ortega et a déjà une date de sortie. Rencontrez-la et voyez ce qui se passera à TUDUM.

©NetflixMerlin

Il existe de nombreuses séries avec lesquelles Netflix a réussi à surprendre ses fans et l’une d’elles est Merlin. Les stars du strip Jenna Ortega et est basé sur le personnage de Crazy Addams. Après tant d’années, ce personnage revient sur le petit écran, mais maintenant sous forme de série et en étant le protagoniste exclusif de l’histoire. Eh bien, dans cette fiction, vous pouvez en savoir plus sur ce qui est arrivé à sa vie et sur d’autres mystères.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Merlin fait remarquer: « Merlina est une histoire mystérieuse surnaturelle qui raconte les années de Merlina Addams en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy, où elle tente de maîtriser sa nouvelle capacité psychique, d’arrêter une monstrueuse tuerie qui a terrorisé la ville locale et de résoudre le mystère du meurtre qui l’a engloutie. à ses parents il y a 25 ans, tout en naviguant dans ses nouvelles amitiés très emmêlées dans Nevermore. un claquement de doigts”.

Sans aucun doute, avec Merlin Des détails choquants et importants sur l’histoire de la famille Addams seront révélés. En outre, Jenna Ortega a avoué pour Netflix: « Merlina est une adolescente, et nous ne l’avons jamais vue comme ça. Ses commentaires sarcastiques et sournois ne semblent pas si charmants quand ils viennent de quelqu’un qui en sait probablement plus qu’une fille de dix ans.”. À son tour, il a ajouté : «Dans cette série, il y a Merlina dans chaque scène. Il a la possibilité de montrer plus de dimensions et de devenir une personne un peu plus réelle, quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant.”.

Ces mots et le synopsis officiel de la série ont laissé les fans avec beaucoup d’attentes. Dès lors, plusieurs ont voulu connaître la date de sortie qui vient d’être confirmée. Oui! Merlin Arrive sur Netflix le 23 novembrec’est-à-dire dans les deux mois. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, du géant du streaming, ils ont également annoncé qu’en TUDUM il y aura plus de nouvelles sur la bande.

TUDUM est le grand événement Netflix pour les fans où les dates de sortie, les bandes-annonces, les renouvellements et plus de surprises seront connus. Parmi eux, il y en aura un de cette production, même si pour le moment on ne sait pas de quoi il s’agit. Mais, s’il y a une chose qui est certaine, c’est qu’elle a déjà excité les fans qui attendent le strip.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂