Netflix a confirmé la date de la première de la saison 2 de la série de Luis Miguel!

Le Mexique et toute l’Amérique latine attendaient ce jour: le service de streaming Netflix annoncé quand la saison 2 de ‘Luis Miguel’ arrivera, l’une des séries les plus attendues de cette 2021. Récemment, il y a eu une fuite sur la date de son lancement, mais ce mardi ils ont officiellement confirmé le jour et l’heure de leur arrivée à la plateforme.

Comme toute production tout au long de 2020 a été victime de la pandémie de Coronavirus Oui a causé un retard de plus d’un an, donc le projet aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Après des mois d’absence du tournage, ils sont revenus en septembre selon des protocoles stricts de sécurité et d’hygiène pour assurer la santé de tous les participants au tournage, et ils ont réussi à terminer le travail sans aucun problème.

La première saison est arrivée Avril 2018 et a fait sensation parmi ceux qui étaient déjà fans et parmi ceux qui ne l’étaient pas, car Ils nous ont présenté l’histoire de l’artiste d’un point de vue peu connu, dans lequel le public a été témoin des mystères et des secrets les plus profonds de Luismi, qui auparavant n’avait pas fait beaucoup référence. Bien que le succès n’ait pas été surprenant en Amérique latine, il a également été surprenant L’Europe , où le chanteur a réussi à transcender et a gagné plus de reconnaissance.

« Les rapports météorologiques ont signalé qu’une éclipse solaire inattendue s’est produite aujourd’hui« dit le communiqué de presse de Netflix pour annoncer la nouveauté. Au casting dirigé par Diego Boneta de nouveaux acteurs seront ajoutés: Macarena Achaga (Michelle), Fernando Guallar (Mauricio Ambrosi), Pablo Cruz Guerrero (Patricio Robles), Canne Juan Ignacio (José Pérez), Teresa Ruiz (Azucena), Valery Sais (Young Michelle) et Axel Llunas (Sergio Basteri jeune).

+ Quand est sortie la deuxième saison de Luis Miguel?

Selon les publications sur les réseaux sociaux qui ajoutent déjà des milliers de likes, le lancement officiel du saison 2 de la série ‘Luis Miguel’ Ce sera le jour Dimanche 18 avril.

+ A quelle heure arriveront les épisodes de la saison 2 de Luis Miguel?

Comme pour le premier versement, il y aura un chapitre par semaine. Ils arriveront tous les dimanches à 21h, comme signalé Netflix.