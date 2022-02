Netflix a confirmé deux autres films Through my Window : quand sont-ils sortis ?

Netflix

L’histoire d’amour d’Ares et Raquel a un moment et Netflix vient de le confirmer. par ma fenêtre revient avec Clara Galle et Julio Peña dans sa meilleure version. Connaître tous les détails de ce qui est à venir.

©NetflixClara Galle (Raquel) et Julio Peña (Ares)

C’est un fait! Netflix vient de confirmer que par ma fenêtre aura deux autres éditions. Le film, basé sur le roman d’Ari Godoy du même nom, a été présenté en première le 4 février sur la plateforme et a été un succès complet. Avec Clara Galle et Julio Peña dans la peau de Raquel et Ares, respectivement, cette histoire d’amour a enchanté des millions de personnes à travers le monde et, en fait, a laissé les téléspectateurs en redemander.

Il convient de noter que par ma fenêtre Ce n’est pas l’histoire d’amour cliché typique que vous pouvez lire dans n’importe quel livre ou voir dans n’importe quel film. Cette fois l’intrigue est très originale et très proche de la réalité du siècle actuel : tout commence par une dispute sur le Wi-Fi. En ces temps où tout passe par les réseaux sociaux, tout jeune recherche une bonne connexion Internet et, en tenant compte de cela, c’est ainsi que Netflix a réussi à attraper ses utilisateurs.

Un long métrage plein d’amour, de déceptions, de mensonges et de drames, mais où au final pas même un mot de passe Wi-Fi ne pourra les séparer. par ma fenêtre C’est un de ces films pour lesquels on ne parie pas beaucoup, mais qui parvient à surprendre. A tel point qu’avec tous ces facteurs en sa faveur et le fait qu’il est déjà dans le TOP 10 depuis une semaine avec 33 250 000 heures regardées, Netflix a décidé de le renouveler moins d’un mois après sa première.

Oui! Il y a quelques minutes à peine, le géant du streaming a confirmé qu’Ares et Raquel étaient de retour avec plus de drame pour les fans. Eh bien, non seulement il y aura un deuxième film, mais ils feront une trilogie complète ! On ne sait toujours pas si le renouvellement atteindra un quatrième long métrage, mais la vérité est qu’avec cette nouvelle, les fans ont reçu une joie incroyable. C’est qu’il reste encore beaucoup à savoir sur ces deux jeunes qui sont tombés amoureux en défiant toute adversité, y compris la différence des mondes dans lesquels ils vivent.

Bien sûr, pour le moment, la plateforme n’a confirmé l’arrivée des nouvelles cassettes qu’avec une vidéo de Clara Galle annonçant ce renouvellement. C’est pourquoi, pour l’instant, On ne sait pas quand ils sortiront ou s’ils ont déjà commencé le tournage. Mais, dans le cas où la deuxième partie est déjà dans le processus de production, compte tenu des temps de travail, Il pourrait atteindre le catalogue Netflix à la fin de cette année ou au début de 2023 et, suivant ce calendrier, le troisième pourrait être prêt d’ici la fin de l’année prochaine.

