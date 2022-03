Netflix a confirmé à quoi ressemblera l’avenir de Vikings: Valhalla

Netflix

La suite de la série Viking créée par Michael Hirst a été installée parmi les plus regardées sur la plateforme. Aujourd’hui, l’incertitude a pris fin et les plans avec les émissions futures ont été annoncés.

©IMDBHarald, l’un des protagonistes du spectacle.

Si vous faites partie de ceux qui attendent généralement avant de regarder une série relativement nouvelle parce que vous ne voulez pas être coupé à mi-chemin de l’histoire, vous pouvez commencer à vous détendre. Vikings : Walhalla rapidement convaincu dans les bureaux de Netflix et même sans avoir sorti son premier opus, il avait déjà reçu le feu vert pour diffuser une série de 24 épisodes. Compte tenu du fait que la première saison n’en comptait que 8, il serait logique de penser qu’il y aurait au moins deux lots supplémentaires.

Ce jour-là, il a été révélé que Netflix a approuvé la sortie de plus d’épisodes et les chiffres l’avaient déjà anticipé. Moins d’un mois après sa première, le 25 février, la série créée par Michel Hirst Il est toujours à la deuxième place des plus regardés. Il convient de noter que, dès sa sortie, il était en tête de ce classement, même s’il était désormais supplanté par Des morceaux d’elle.

Comme indiqué précédemment, le feu vert d’origine concernait 24 épisodes, ce qui pourrait conduire à trois saisons de 8 chacune. Tout indique que ce sera le plan dans les bureaux de Netflixpuisqu’aujourd’hui le géant du streaming a confirmé non seulement un mais deux versements supplémentaires de Vikings : Walhalla. Si vous suivez le cours de la série mère qui comptait six épisodes, cela signifie que la voie vous a été tracée pour raconter la moitié de votre histoire.

La personne chargée de confirmer la nouvelle était le showrunner de la série, Jeb Stuart. Le cinéaste a écrit : « Je suis ravi de pouvoir confirmer que nous avons terminé et montons déjà la saison 2 et que la production commencera bientôt sur la saison 3. Alors que les histoires de Leif, Freydis, Harald, Olaf, Canute et le reste de notre incroyable casting est secret, je peux dire sans hésitation que leurs voyages seront encore plus épiques que ce qu’ils ont vu jusqu’à présent. ».

Le prochain projet de Michael Hirst

Michel Hirstle créateur de vikingsconservera son rôle de producteur de Vikings : Walhalla Pendant que vous continuez votre travail sur Billy the kid, sa prochaine série. C’est une aventure basée sur l’histoire d’un emblème de la vie dans le Far West. Tom Blyth a été choisi pour se mettre dans la peau du Billy the kid, dans cette histoire qui comportera, en principe 8 épisodes. On ne sait pas encore quelle plateforme le proposera en Amérique latine.

