Netflix a commencé le tournage de Togo, le premier film uruguayen réalisé par Andrés Caetano

Le marginal, Apache, Évadés et Sandro d’Amérique ne sont que quelques-uns des productions argentines à succès dont on se souvient encore aujourd’hui. Ils ont tous quelque chose en commun : Adrien Caetano faire partie de leur équipe créative. Pour répéter cette formule, Netflix préparez maintenant votre premier film uruguayen, Aller, qui sera réalisé par le cinéaste né à Montevideo et aura Diego Alonso en tant que protagoniste.

Produit par Trailer Films, Ska Films et La Expresión del Desire, le tournage du film a commencé aujourd’hui, qui se déroulera entièrement dans la capitale de l’Uruguay. En plus de l’acteur qui a su jouer dans un autre hit disponible sur Netflix comme Squats, le reste de la distribution sera complété par les performances de Néstor ‘Tito’ Prieto, Catalina Arrillaga, Luis Alberto Acosta, Marcos Da Costa, JoelAlva13, José Pagano, Federico Morosini et Sabrina Valiente, entre autres.

Selon le synopsis officiel publié par le géant du streaming, le long métrage d’Adrián Caetano – qui est également producteur exécutif avec Luis Ara et Ignacio Jaunsolo– ne sera rien de moins qu’un western urbain. De cette façon, narcos petit temps apparaîtra en prenant les rues de Montevideo et en extorquant les carmen qui travaillent pour eux. Mais l’un d’eux, le Togo (Diego Alonso), résistera jusqu’aux dernières conséquences pour prenez soin de votre territoire et de vos voisins de la violence.

« Enregistrer à nouveau en Uruguay est une situation très particulière pour moi. Je pense que c’est une excellente occasion de raconter l’histoire du Togo, un personnage qui Il naît de mon imaginaire avec lequel je partage des valeurs et que j’admire, ayant également la liberté de création et le soutien de Netflix pour pouvoir le faire« , a déclaré le réalisateur qui prévoit de terminer son tournage à la mi- novembre. Et j’ajoute : « C’était un défi de raconter une histoire qui arrive malgré tout. Quelque chose de plus universel, d’un homme défendant les siens, qui est aussi celui de tous. j’ai toujours aimé histoires de dépassement, et plus encore ceux qui passent sous silence et invisibles aux yeux de la majorité”.

Pour sa part, le vice-président du contenu pour l’Amérique latine de ce service d’abonnement, Francisco Ramos, il a souligné : « Depuis Netflix, nous sommes heureux de pouvoir réaliser notre premier film en Uruguay, un pays avec une communauté créative talentueuseoh avec des histoires qui méritent d’être racontées. Adrián Caetano est un grand cinéaste et nous sommes fiers de retravailler avec lui au Togo« .

