Netflix a choisi Lindsay Lohan dans une nouvelle comédie romantique

Lindsay Lohan? Dans un film Netflix? C’est ce que nous méritons.

Lindsay Lohan revient officiellement sur nos écrans dans une nouvelle comédie romantique Netflix. Et, oui, 2021 a été sauvé.

Le dernier rôle de Lindsay au cinéma était dans le film d’horreur de 2019 Parmi les ombres, mais comme vous le savez, Lindsay est une légende du cinéma. L’actrice était la It Girl des années 00 et elle nous a bénis avec tous les grands: Le piège des parents, Confessions d’une Reine de Drame Adolescent, Méchantes filles et Horrible vendredi. Honnêtement, ce n’est même pas la moitié non plus.

Lundi 24 mai, Netflix a annoncé la nouvelle passionnante sur Twitter. Ils ont tweeté: « Lindsay Lohan jouera dans une nouvelle comédie romantique sur une héritière d’hôtel nouvellement fiancée et gâtée qui se retrouve sous la garde d’un beau propriétaire de lodge cols bleus et de sa fille précoce après avoir été totalement amnésique dans un accident de ski. »

Lindsay Lohan fait officiellement son retour dans une nouvelle comédie romantique Netflix. Photo: James Gourley / Getty Images, Lorne Michaels Productions

Malheureusement, il n’y a pas de détails sur la date de sortie de ce film, mais Variety rapporte que le film sera une comédie romantique de vacances, ce qui signifie que nous pouvons probablement nous y attendre vers novembre ou décembre. On ne sait pas non plus qui d’autre a été choisi dans le film, cependant, les nouvelles du casting de Lindsay sont tout ce dont Internet a besoin.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de retour maintenant Lindsay Lohan est de retour au jeu. On a l’impression que le début des années 2000 est de retour https://t.co/0CGSv8bnlB – chu (@chuuzus) 24 mai 2021

Lindsay n’est pas seulement dans son sac d’actrice en ce moment, elle est également revenue à la musique. En mars, le chanteur de « Rumors » a sorti un nouveau morceau appelé « Lullaby » en tant que jeton non fongible (NFT), qui est une nouvelle forme de crypto-monnaie.

