Netflix a banni Johnny Depp de tous ses projets

Arganicare Shampooing à l'huile de ricin Accélérateur de croissance Pour tous types de cheveux

Notre shampooing contient de l'huile de ricin, de la vitamine E et de l'huile d'argan pour lutter contre les brèches, la casse et lapparence effet paille dun cheveu généralement sec et abîmé. L'huile d'argan riche en nutriments est réputée dans le monde entier pour ses propriétés fortifiantes et apaisantes fournies par les polyphénols et le squalène antioxydant, tandis que l'huile de ricin est riche en acides gras et oméga 6 et 9. L'huile de ricin améliore la circulation sanguine des follicules pileux et favorise ainsi une croissance plus rapide du cheveu. Elle est également apaisante pour le cuir chevelu. La combinaison de ces deux huiles végétales favorisent la croissance en nourrissant et en renforçant les cheveux endommagés ou chimiquement Ce shampoing est parfait pour les personnes qui colorent régulièrement leur cheveux ou utilisent fréquemment des produits coiffants et le fer à lisser. Vos cheveux sont visiblement plus forts, brillants et délicatement parfumés.