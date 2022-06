Netflix a annulé une série LGBTQ avec un acteur de Stranger Things après une saison

in

Netflix

Netflix continue d’annuler des productions, mais dans ce cas, ils ont laissé derrière eux une série LGBTQ qui n’avait été appréciée que par une partie du public, tandis que le reste était parti avant.

© GettyNetflix a annulé une série LGBTQ avec un acteur de Stranger Things après une saison.

Ce n’est pas une année facile pour le service de streaming Netflix, après la déclaration qui a confirmé une forte baisse des abonnés dans le monde, les entraînant à des pertes économiques. Pour cette raison, ils sont sur la voie de la réinvention pour reconquérir le public qui est parti, même s’ils doivent également poursuivre les décisions directement liées à leur catalogue de contenu et une nouvelle annulation vient d’être annoncée.

La plate-forme a été chargée de lancer divers programmes jusqu’à présent en 2022 et la plupart, sans parler de tous directement, sont liés à l’argent. Peu importe si c’est un coup d’audience comme fichier 81 ou un titre mettant en vedette une star comme Steve Carell, s’il n’y a pas de compensation financière, la plateforme supprime le projet, comme cela vient de se produire avec Force Q Soit Commande queer.

Matt Rogersdirecteur de l’émission d’animation LGBTQ + qui a été créée en septembre 2021, avait déclaré en mai de cette année que l’avenir était incertain, mais jusqu’à ce qu’ils communiquent avec lui, il imaginait revenir pour une deuxième saison. Au cours des dernières heures, il est devenu officiel que la série est annulée et n’aura aucune sorte de suitedonc on n’écoutera plus David Harbourde choses étrangesexprimant l’agent Rick Buck

L’épisode unique de 10 épisodes se concentre sur un groupe de superspions LGBTQ + et un agent secret gay nommé Steve Mayweather alors qu’ils tentent de prouver leur courage dans des aventures personnelles et professionnelles. Un jour, Steve décide d’approcher l’agence de renseignement américaine pour résoudre une affaire et obtenir l’approbation, mais il doit ajouter un nouveau membre à son équipe : un homme hétéro.

Pour l’instant, les raisons de Netflix de l’annuler, mais on peut imaginer que cela a à voir avec son public et beaucoup est dû à ce qui s’est passé avant son lancement. Apparemment, il y avait un défaut flagrant dans leur publicité après avoir reçu de multiples critiques pour sa bande-annonce, qui affichait des stéréotypes LGBTQ + dans ses personnages et il aurait pu avoir une interférence dans ses quelques nombres de visualisations.

