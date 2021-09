Netflix a annulé l’une des séries les plus regardées au monde après une saison

Le retour à la « normalité » après l’impact d’une pandémie comme le Coronavirus, qui a contraint les citoyens du monde à rester chez eux pour leurs soins, n’est facile pour personne, ni pour les grandes entreprises, comme le service de streaming Netflix. Le tournage de sa série est devenu plus cher en raison du nombre de protocoles qu’ils ont dû mettre en œuvre et cela signifiait qu’il n’y avait pas d’argent pour d’autres productions, entraînant une annulation.

2021 est difficile pour la plateforme avec le plus grand nombre d’abonnés de la planète, puisque jusqu’à présent cette année, ils ont décidé de ne pas renouveler certains programmes qui promettaient de rester plus longtemps, comme Monarque, Les Irréguliers, L’Héritage de Jupiter, Atypique et de plus. Il a été récemment confirmé que il n’y aura pas de deuxième saison de l’une des fictions avec le plus de reproductions ces derniers temps.

+ Netflix a annulé l’une des séries les plus regardées au monde

Le moyen Date limite signalé sur son site Web que Netflix a décidé d’annuler le thriller d’espionnage Frappez et courez après son premier opus, qui a été créé il y a un mois et demi, le 6 août. Le spectacle est d’origine israélienne, avec Lior Raz, Sanaa Lathan, Kaelen Ohm, Moran Rosenblatt, Gregg Henry et Gal Toren. Alors que son dernier épisode a laissé le mystère pour une suite, nous avons le regret de vous dire que l’histoire s’est terminée brusquement.







La série a été très bien accueillie par la critique par les spectateurs, qui l’ont positionnée comme le deuxième contenu original en streaming le plus regardé au monde en août, derrière Banques extérieures. La raison de son annulation est entièrement liée au COVID-19, puisque la première livraison a mis près de trois ans à produire et ses tournages à New York et en Israël étaient trop chers.

Frappez et courez tourne autour de Segev, un homme marié et heureux dont la vie est bouleversée lorsque sa femme meurt dans un mystérieux accident avec délit de fuite à Tel Aviv. Confus par la situation, il part à la recherche des meurtriers, qui ont fui aux États-Unis. Ses producteurs exécutifs avaient déclaré à l’époque que l’espoir était qu’il ait au moins deux ou trois saisons, mais pour le moment cela n’arrivera pas.