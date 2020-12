Netflix a annoncé une version live-action de Yu Yu Hakusho

Plus de nouvelles pour les fans d’anime: le service de streaming Netflix vient d’annoncer qu’un nouveau live-action de «Yuyu Hakusho», basé sur le manga créé par Yoshihiro Togashi, qui a eu sa première publication en 1990 jusqu’en 1994, avec un total de 19 volumes. Sa popularité grandit notamment grâce à son anime, diffusé d’octobre 1992 à janvier 1995, avec 112 épisodes.

De quoi s’agit-il? Si vous ne connaissez pas l’histoire, elle est centrée sur Yusuke Urameshi, un garçon qui meurt en sauvant un enfant de la mort dans un accident. En allant dans le monde des morts, ils concluent que leur heure de mourir n’était pas encore venue, donc ils ne peuvent pas aller au paradis ou en enfer, ils doivent rester sur Terre avec la condition de résoudre des cas associés à des phénomènes paranormaux ou des entités démoniaques.

En plus de l’anime, il comporte deux films (‘L’enlèvement de Koenmna’, ‘Les envahisseurs de l’enfer’) et trois OVA (productions animées destinées à la consommation vidéo). Ce n’est pas tout, puisqu’en 2019 une pièce de théâtre a été présentée au Japon basé sur le manga, qui a été bien accueilli. Ce sera le moment de cette série d’action en direct de Netflix. Consultez les annonces officielles!

◤◢◤◢◤ ⚠️ 速 報 ⚠️ ◢◤◢◤◢ 『幽 ☆ 遊 ☆ 白 書』

Netflix オ リ ジ ナ ル シ リ ー ズ と し て

実 写 シ リ ー ズ 化 決定 ◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢◤◢ 「き っ と ・ ・ ・ 面 し れ ェ こ と が 起 こ る」

絶 対 ア ニ メ 観 直 そ# ネ ト フ リ ア ニ メ # 幽遊白書 pic.twitter.com/3xA2BMfEvN – Netflix Japon Anime (@NetflixJP_Anime)

15 décembre 2020





Lorsque Yusuke mourra en sauvant la vie d’un autre, il entreprendra un voyage à travers le monde des humains, des esprits et des démons pour retourner au pays des vivants. Le manga légendaire de Yoshihiro Togashi Yu Yu Hakusho sera une série d’action en direct sur Netflix! pic.twitter.com/K4t5eNta9d – NX (@NXOnNetflix)

16 décembre 2020





« Quand Yusuke mourra en sauvant la vie d’un autre, il entreprendra un voyage à travers le monde des humains, des esprits et des démons pour retourner au pays des vivants. Le manga légendaire de Yoshihiro Togashi, Yu Yu Hakusho, sera une série! image en direct sur Netflix! « , comme ils l’ont présenté sur les réseaux sociaux.

Selon le rapport, il aura Kazutaka sakamoto (‘Aggretsuko’, ‘Devilman Crybaby’) en tant que réalisateur, qui a assuré que donnera l’une des meilleures vues à ce jour, et en production sera Teru Morii. Pour le moment Les acteurs n’ont pas été annoncés et une date de sortie possible est également inconnue.