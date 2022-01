Netflix a annoncé les séries qui arriveront en février 2022

in

Asseyez-vous sur le canapé, préparez la télévision, l’ordinateur portable ou le téléphone portable, sélectionnez Netflix, lancez la navigation et lisez le film ou la série qui vous a attiré. C’est une séquence qui, sans aucun doute, s’est répétée dans des millions de foyers à travers le monde depuis plus d’une décennie et qui ne fatigue pas les utilisateurs. Cet empire du streaming ne cesse de grandir, de se renouveler et d’être applaudi par les téléspectateurs.

Cela signifie que Netflix c’est un facteur fondamental de l’information audiovisuelle et le fait qu’elle continue d’augmenter ses abonnés est la preuve qu’elle ne tombera pas en disgrâce, du moins pas pour l’instant. Mais la stratégie la plus importante de la société pour continuer à croître et à attirer des fans est de renouveler son catalogue tous les mois. À tel point qu’avec la proximité de février, la plateforme a déjà annoncé quelles séries arriveront ce mois-là.

La série qui sortira en février sur Netflix.

1. Comment élever un super-héros – Saison 2 :

Présentée pour la première fois en 2019, cette série englobe la science-fiction et un peu de drame. Mettant en vedette Alisha Wainwright et Ja’Sia Young, revient sur Netflix avec son histoire captivante qui rend ses fans très heureux.

Le synopsis officiel de la deuxième édition se lit comme suit: « Nicole continue d’élever un fils qui a beaucoup à apprendre sur ses super pouvoirs. Et bien que Dion se renforce, le danger pourrait être très proche.”.

DATE DE SORTIE: 1 février 2022.

2. L’Apprenti : ONE Championship Edition :

Synopsis officiel : « Des candidats du monde entier tentent de décrocher un emploi de 250 000 € dans un empire des médias sportifs. Pour gagner, ils auront besoin d’habileté et de force« .

DATE DE SORTIE : 1er février 2022.

3. Sombre désir – Saison 2 :

Sortie en 2020 et mettant en vedette Alejandro Speitzer et Maite Perroni, la série à suspense qui suit la vie d’un professeur d’université revient avec une saison 2 bien plus prenante.

Synopsis : « Alors qu’Alma tente de reconstruire sa vie, une réunion avec Darío ravive leur romance toxique et réveille le côté le plus sinistre de lui.”.

DATE DE SORTIE : 2 février 2022.

4. Murderville :

Mettant en vedette Will Arnet, Lilan Bowden et Haneefah Wood, Netflix se prépare à présenter en avant-première cette série pleine de mystère et de comédie.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « L’excentrique détective Terry Seattle fait équipe avec des célébrités ignorantes pour enquêter dans cette comédie policière d’improvisation.”.

DATE DE SORTIE : 3 février 2022.

5. À la recherche de la vague :

Venant du Moyen-Orient et avec Hend Sabry, Hany Adel et Sawsan Badr comme protagonistes, cette mini-série fera fureur.

Synopsis : « Lorsque sa vie prend un tournant radical, Ola se lance dans un voyage de découverte de soi alors qu’elle relève le défi d’élever deux enfants sans manquer d’argent.”.

DATE DE SORTIE : 3 février 2022.

6. Magnolias doux – Saison 2 :

2020, pleine pandémie et une série de romance. Pendant la quarantaine, Magnolias doux Elle était la grande amie de plus d’un et ne revient que maintenant avec sa deuxième saison. Voici le synopsis officiel :

« Les Magnolias font face à de nouvelles relations, à de vieilles blessures et à des particularités de petite ville alors que les doux moments de la vie se mêlent aux amers.”.

DATE DE SORTIE : 4 février 2022.

7. L’amour est aveugle : Japon

« Dans cette émission de téléréalité, des hommes et des femmes célibataires du Japon qui souhaitent se marier se rencontrent, sortent et se fiancent avant de se rencontrer en personne.», indique le synopsis officiel.

DATE DE SORTIE : 8 février 2022.

8. Inventer Anna : mini-série

Le synopsis publié par Netflix se lit comme suit: «Femme d’affaires audacieuse ou escroc ? Un journaliste enquête sur la manière dont Anna Delvey a trompé toute l’élite new-yorkaise. Basé sur une histoire vraie”.

DATE DE SORTIE : 11 février 2022.

9. Toy Boy – Saison 2 :

Cette série à suspense sortie en 2019 revient en beauté avec une nouvelle édition. Et, Jesús Mosquera se remet dans la peau d’Hugo, tandis que María Pedraza s’habillera, une nouvelle fois, en Triana.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Alors qu’Hugo enquête sur qui a posé les bombes, lui et ses amis font face à de nouveaux adversaires et à divers défis au travail.”.

DATE DE SORTIE : 11 février 2022.

10. L’amour est aveugle – Saison 2 :

Cette émission de téléréalité revient, une fois de plus, avec l’amour comme bannière. « Le tour est venu pour un autre groupe de célibataires à la recherche de l’amour sans se rencontrer face à face. Seront-ils amoureux ou déçus ?», précise le synopsis.

DATE DE SORTIE : 11 février 2022.

11. Are you the one : the perfect match – Saison 4 :

« A Maui, vingt célibataires cherchent l’amour pour remporter le prix. Lorsque les étincelles volent, les conflits amoureux menacent de tout faire basculer.», précise le synopsis.

DATE DE PREMIÈRE : 15 février 2022.

12. Boutique d’échange – Saison 2 :

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des collectionneurs experts parcourent le Tennessee à la recherche d’offres avec lesquelles ils peuvent gagner beaucoup d’argent», indique la plateforme dans son synopsis.

DATE DE PREMIÈRE : 16 février 2022.

13. Grand Ciel :

« Une série qui mêle action, mystère, romance et moments musicaux attachants, qui raconte l’histoire d’un groupe d’adolescents qui travaillent pour sauver un vieil hôtel perdu au milieu du delta argentin« , est le synopsis de Netflix.

Avec de nouveaux acteurs et entièrement produit en Argentine, ce strip ado a tout pour enchanter les plus jeunes pendant les vacances.

DATE DE PREMIÈRE : 16 février 2022.

14. Jeune Wallander : L’Ombre de l’Assassin – Saison 2 :

La série, sortie en 2020, revient avec une nouvelle saison le mois prochain. « Kurt enquête sur une mort mystérieuse et sinistre qui semble être liée à un scandale national qui a également été l’un des premiers cas de Rask à Malmö.», est le synopsis.

DATE DE PREMIÈRE : 17 février 2022.

15. L’incroyable famille Kardashian – Saisons 9 et 10 :

L’émission de téléréalité des Kardashian revient avec deux nouvelles saisons d’affilée où l’une des familles les plus millionnaires des États-Unis dévoile tous ses secrets.

DATE DE PREMIÈRE : 17 février 2022.

16. Quelqu’un ment :

Basé sur les livres de Karen M. MacManus, quelqu’un ment Ce sera une série à applaudir. Avec beaucoup de drame et d’adrénaline, le strip a tout pour se positionner parmi les plus regardés de la plateforme.

« Une retenue scolaire réunit cinq élèves très différents. Mais un meurtre et de nombreux secrets les maintiendront ensemble jusqu’à ce que le mystère soit résolu.», est le synopsis.

DATE DE PREMIÈRE : 18 février 2022.

17. Force spatiale – Saison 2 :

Après un an sans nouvelles de cette production, force spatiale revient avec de nouvelles intrigues. « Sous un nouveau commandement, le général Naird et son équipe dysfonctionnelle ont quatre mois pour prouver que la Force spatiale mérite d’être maintenue active.», résume Netflix.

DATE DE PREMIÈRE : 18 février 2022.

18. Le chat cambrioleur :

« Un croisement entre la folie des dessins animés classiques et un programme interactif. Nouvelle série des créateurs de Black Mirror», est la définition de la plateforme.

DATE DE PREMIÈRE : 22 février 2022.

19. Vikings : Walhalla :

Enfin! C’est l’une des séries les plus attendues sur Netflix. Après plusieurs mois de spéculation et d’attente, les fans peuvent désormais se reposer car cette suite de Vikings arrive le mois prochain.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Dans cette suite de Vikings, 100 ans plus tard, une nouvelle génération de héros légendaires se lève pour forger leur destin et changer l’histoire.”.

DATE DE SORTIE : 25 février 2022.

20. De retour à 15 :

C’est une série très similaire à la légendaire Comme si j’avais 30 ans. Le synopsis officiel de cette fiction dit : «Anita remonte le temps jusqu’à l’âge de 15 ans et commence à changer la vie de tout le monde… jusqu’à ce qu’elle découvre que la seule vie qu’elle doit réparer est la sienne.”.

DATE DE SORTIE : 25 février 2022.

