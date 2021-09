Netflix a annoncé l’arrivée d’un documentaire sur Britney Spears

Après le triomphe historique qui a conduit au départ de Jamie lance en tant que tuteur légal de Britney Spears, Netflix il est prêt à sortir un documentaire qui enquête sur tout ce qui s’est passé. Britney contre Lances sera la nouvelle production de la plateforme de streaming dédiée à enquêter sur ce qui a laissé la relation toxique entre l’une des icônes de la pop et son père, qui a déclenché le mouvement Britney gratuit.

Ce mercredi, Netflix dévoilera le premier aperçu de Britney contre Lances. L’annonce a été faite par Twitter avec un peu taquin dans lequel vous entendez comment la chanteuse laisse un message vocal à son avocat en 2009. Erin lee carr sera en charge de diriger cette production qui demande plus d’un an de travail, selon ce que rapporte Variety.

Le dernier point est intéressant, dans le sens où il faudra voir comment il aborde la résolution que l’affaire a eue il y a quelques semaines Jamie lance a décidé de se retirer. Les médias susmentionnés ont confirmé qu’il y aura plusieurs personnes du cercle proche de Britney Spears parmi les personnes interviewées pour ce documentaire, mais l’apparition de la chanteuse était quasiment exclue, qui durant sa dépendance légale vis-à-vis de son père n’a pratiquement pas donné de notes une fois que la situation est devenue trop évidente.

La tutelle légale a duré près de 13 ans et par une déclaration de l’avocat de Jamie lance il a été mis fin. « Si la miss lances veut mettre fin à la tutelle et croit qu’il peut contrôler sa propre vie, monsieur lances pense que je devrais avoir cette opportunité « , a informé l’avocat. Le 29 septembre aura lieu une nouvelle audience sur l’affaire de Britney Spears et on pense que cela pourrait être la date de sortie de Britney contre Lances.

Cadrage de Britney Spears, le documentaire du New York Times qui a révolutionné la scène

Depuis plus d’une décennie, Britney Spears vécu à la merci de son père et ce n’est qu’à la sortie du documentaire Encadrer Britney Spears, produit par le New York Times et distribué par Hulu, que la situation a acquis une importance mondiale. S’il est vrai qu’avant de discuter de la situation juridique particulière que traversait le chanteur, ce film a servi à clarifier les doutes et à exposer les responsables, ainsi qu’à massifier l’ampleur du mouvement. Britney gratuit, qui a reçu le soutien de diverses personnalités, telles que Sarah Jessica Parker et Miley Cyrus.

Pendant plus d’une heure et quart, le documentaire raconte comment la montée des Britney Spears, sa consolidation en tant que pop star et l’influence de son père dans chaque décision de sa carrière. Kim kaïman, directeur marketing de Jive Records, entreprise avec laquelle Britney a fait ses premiers pas, a déclaré dans le rapport : « Le seul qui Jamie Il m’a dit que c’était « ma fille va être très riche, elle va m’acheter un bateau ». C’est tout ce que je vais dire sur Jamie« .