Netflix a annoncé la série animée Masters of the Universe: Revolution

Netflix

Kevin Smith poursuit sa vision de l’univers des Maîtres de l’Univers avec une série animée sur l’affrontement entre He-Man et Skeletor. Épingle de sûreté!

©IMDBhe-man

Maîtres de l’Univers : Révélation a raconté comment Teela a découvert que He-Man est en fait son ami le prince Adam et la série d’événements qui se déroulent après que le guerrier a découvert ce secret. Pendant ce temps, Skeletor frappe les héros d’Eternia là où ça fait le plus mal : à Castle Greyskull. Le spectacle était source de division parmi les fans de l’homme le plus fort de l’univers, mais Netflix lui donnera une autre chance et vous aurez la suite.

sous le titre de Maîtres de l’Univers : Révolution, kevin forgeron Il revient à nouveau en tant que showrunner et sur ses réseaux sociaux il annonce : « Je suis ravi d’aller de l’avant avec Masters of the Universe sur Netflix et très reconnaissant à tous ceux qui ont regardé la série originale l’été dernier. Nous avons été habilités à retourner à Greyskull pour une autre aventure épique sur Eternia. ».

L’histoire de He-Man est toujours sur Netflix

Le synopsis partagé par le géant du streaming dit : « He-Man et Skeletor s’affronteront comme jamais auparavant dans une série qui continue les événements de Masters of the Universe: Revelation ». Attention! Il peut y avoir des surprises dans cette deuxième saison par kevin forgeron car il y a une chance qu’il apparaisse elle rale cousin de he-man.

La fin de Révélation a laissé les portes ouvertes pour un deuxième lot d’épisodes basés sur cet univers. Evil-Lyn a perdu ses pouvoirs et Teela est devenue la nouvelle Sorcière. Pour la première fois de sa vie, le prince Adam n’aura pas à cacher son identité secrète en tant que he-man tandis que Skeletor a été assimilé au culte Motherboard, qui a des liens avec Hordak, le méchant de elle ra.

Canalisant la puissance combinée de l’univers et la sagesse des aînés d’Eternia, Adora se transforme en elle rala femme la plus puissante de l’univers. Sa force ne vient pas de la force brute, mais de sa volonté vertueuse, de ses pouvoirs magiques rusés et de sa capacité de guérison. Il a également la capacité de communiquer par télépathie avec les animaux. Elle défend Etheria de la Horde dirigée par Hordak… apparaîtra-t-elle dans Révolution?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂