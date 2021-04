Netflix a annoncé la première de la saison Elite 4 au rythme de Nathy Peluso

Netflix vient d’annoncer la date de la première du Élite saison 4. La série espagnole populaire a eu trois épisodes très réussis avec un casting plein de visages familiers tels que ceux de Danna Paola, Esther Expósito, María Pedraza, Jaime Lorente et Miguél Herrán, également de Le braquage d’argent. Les fans attendaient déjà avec impatience la suite de cette histoire et qu’elle revienne presque rien ne manque. Découvrez quand vous pouvez le voir.

La série créée par Carlos Montero et Darío Madrona sera diffusé sur Netflix le le 18 juin prochain. Cela a été annoncé par le géant du streaming avec une courte vidéo qu’il a partagée sur ses réseaux sociaux. Dans le clip, vous pouvez voir une grande partie du casting portant des vêtements super colorés et avec la musique du chanteur argentin Nathy Peluso Sur l’intrigue de ce nouvel épisode, beaucoup n’a pas été découvert. Bien sûr, il est clair que ce groupe d’étudiants captivera une fois de plus le public par leur vie.

Quels acteurs rejoignent Elite saison 4

Dans cet épisode, le École Las Encinas aura de nouveaux visages. Il s’agit de Manu Ríos, Carla Díaz, Martina Cariddi et le musicien Pol Granch. Mais ce n’est pas tout. De plus, dans le cadre du casting adulte, il y aura Andres Velencoso, Y Diego Martin, tous deux connus pour leurs enjeux Velours: collection Oui Velours.

En fait, des photographies de la saison scolaire ont été publiées dans lesquelles vous pouvez voir les derniers ajouts.

Il est à noter que pour la quatrième tranche, ils ont parrainé des réalisateurs Eduardo Chapero et Ginesta Guindal. On sait également que la saison 5 a été tournée à ses côtés. Il est donc probable que ce soit vu l’année prochaine.