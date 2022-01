Netflix a annoncé la date de sortie de la deuxième saison d’une série que beaucoup pensaient annulée

Le service de diffusion en continu Netflix Il reste le meilleur au monde pour différents facteurs, mais c’est principalement dû à son renouvellement constant dans son catalogue de contenus. Les premières qui arrivent semaine après semaine sont célébrées par des millions d’abonnés, mais ils déplorent les annulations annoncées. A cette occasion, une série a produit un sentiment d’incertitude, puisque beaucoup l’imaginaient annulée, mais elle a déjà une date pour sa deuxième saison.

En 2021, la plateforme a baissé le pouce vers des productions appréciées des utilisateurs, telles que Monarch, Hit & Run, Los Irregulares, Dash & Lily Oui L’héritage de Jupiter, ajouté à d’autres grands phénomènes du passé tels que Briller ou Anne avec un E. N’oubliez pas que les raisons de leur annulation sont une mauvaise réception publique de leurs opinions, ainsi que des critiques et moins de points de vue.

+ La série que beaucoup imaginaient annulée et présente la saison 2

On parle de Force spatiale ou Force spatiale, une comédie sortie en mai 2020 créée par et interprétée par Steve Carell, en compagnie de Greg Daniels, qui était également à l’origine de la version américaine de Le bureau. À l’époque, les critiques l’ont défenestrée et le consensus général du public dans les réseaux l’a qualifiée de pas très drôle, Pour ce que il imaginait que le streaming l’avait annulé.

La réalité est que quelques mois plus tard, la plate-forme a décidé de la renouveler pour une deuxième tranche, mais jusqu’à présent, il n’y avait pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Au cours des dernières heures, il a été officiellement annoncé que De nouveaux épisodes seront disponibles sur Netflix à partir du 18 février et certains internautes ne se souvenaient même pas qu’ils avaient décidé de faire une suite, car le souvenir n’était pas le meilleur.

De quoi s’agissait-il? Résumé officiel : « R. Naird (Steve Carell), un général décoré quatre étoiles qui rêve de diriger l’Air Force, est choqué lorsqu’il est choisi pour diriger la Space Force, la sixième division nouvellement formée de l’armée des États-Unis. Mark, Sceptique mais totalement dévoué à la cause, il s’installe avec sa famille dans une base reculée du Colorado, où lui et une équipe de scientifiques et « des hommes des plus divers » sont mandatés par la Maison Blanche pour implanter des troupes américaines (une autre fois) sur la Lune à à pleine vitesse et prenez le contrôle total de l’espace « .

