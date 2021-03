Netflix a annoncé la date de la première de la deuxième saison de Sky Rojo

Bonne nouvelle pour les fans de Ciel rouge. Moins de deux semaines avant la première de la première saison de la série avec Lali Esposito, Netflix vient d’annoncer la sortie du deuxième opus et presque rien ne manque. Il atteindra ensuite l’écran de la plate-forme 23 juillet. Oui, comme vous lisez. Il ne reste que trois mois avant de pouvoir profiter de cette histoire épique créée par Alex Pina.

Sky Rojo: à quoi ressemblera la deuxième saison de la série Netflix







Cette saison reprend le combat de Coral, Wendy et Gina alors qu’ils sont poursuivis par Romeo, Moisés et Christian. La fuite est de plus en plus difficile mais ils n’abandonnent pas: maintenant ils sont plus unis que jamais alors que la loyauté entre eux commence à souffrir.

La deuxième tranche de Ciel rouge aura 8 épisodes 25 minutes.

En plus d’Espósito, la série a la participation de Miguel Ánguel Silvestre, Verónica Sánchez, Yany Prado et Asier Etxeandía.