Netflix a annoncé Blonde: ce que l’on sait du film sur Marilyn Monroe

Netflix a annoncé ce mardi tous les films dont il sera diffusé en 2021. Parmi eux se trouvait Blond: la bande biographique sur Marilyn Monroe qui sera en vedette Ana de Armas. Le lancement génère déjà de grandes attentes et il se rapproche de plus en plus. Quand est-il publié et que sait-on d’autre du projet?

Le film est basé sur le livre du même nom de Joyce Carol Oates qui a été finaliste pour le prix Pulitzer en 2000 et qui a également été adapté en long métrage en 2001 (Poppy Montgomery a pris le rôle principal à cette occasion). C’est une version fictive de la vie intime de l’icône pop américaine.

Andrew Dominik est le directeur d’une production dans laquelle il travaille depuis 2010 avec un scénario qu’il a écrit. Le projet a duré jusqu’à sa relance en 2019 et de Armas a été choisi pour le rôle principal. Le tournage a eu lieu fin 2019 et le film est actuellement en post-production..

En plus de l’actrice principale, Blonde a un excellent casting qui complète: Garret Dillahunt, Scoot McNairy, Lucy DeVito, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky, Ned Bellamy et Dan Butler. À l’époque, des images du personnage de Marilyn ont été divulguées, ce qui est étonnamment similaire au réel.

«En pensant à vous aujourd’hui, Norma Jeane. Vous n’avez jamais été aussi présente et plus proche de mon cœur. Merci., était le poste d’Ana de Armas quand elle a été confirmée avec le rôle. L’actrice de 32 ans qui est une admiratrice profonde de la star décédée à 36 ans. La petite amie de Ben Affleck a une longue histoire qui l’a eu dans des films comme War Dogs, Blade Runner 2049 et Knives Out.

Quand est Blonde sur Netflix: le film sur Marilyn Monroe?

Netflix a officiellement confirmé que Blonde sera présentée en première en 2021, bien qu’il n’ait pas encore donné de date précise. Le tournage étant terminé il y a plus d’un an, seuls les détails restent pour que le film voie le jour.