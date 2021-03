Netflix: 8 séries alternatives très similaires Black Mirror

Si vous aimez la science-fiction, ces recommandations Netflix sont ce que vous recherchez.

Les deux dans leur premières saisons, comme dans le épisode interactif publiée plus tard sous le nom de Black Mirror: Bandersnatch, cette « petite grande saga » britannique a tenté combiner futur, mystère et suspense toujours avec beaucoup de succès, offrant au spectateur de fortes doses d’action, de fantaisie dystopique et d’histoires sombres toujours liées à notre relation avec la technologie.

Si après Black Mirror vous cherchez encore plus de science-fiction pour votre vie, nous avons préparé un recommandation étendue d’autres séries Netflix très similaires avec lesquelles vous pouvez enlever votre combinaison. Suggestions bienvenues!

Meilleures séries comme Black Mirror

Au total, nous avons sélectionné 8 séries Netflix similaires à Black Mirror, tous avec des doses profondes d’histoires de science-fiction ou même de dystopies futuristes, beaucoup d’entre eux avec des éléments scientifiques et technologiques aussi dérangeants (ou plus) que ceux vus dans la série britannique.

Carbone modifié

Osmose

L’OA

Amour, mort et robots

Foncé

Sense8

Snowpiercer

Dans la nuit

Carbone modifié

Nous sommes confrontés à l’une des séries de science-fiction avec la meilleure réception de tout le catalogue Netflix, se déroulant au milieu du XXV siècle, elle raconte l’histoire d’un monde dans lequel la mort n’existe pas. Simplement, à la mort, l’esprit des gens est transféré à un autre corps, pouvant ainsi vivre infiniment. En parallèle nous suivons Takeshi kovacs, un détective qui « ressuscite » 250 ans après être mort d’envie de résoudre un meurtre qui cache une sombre conspiration.

Année: 2018

Saisons: 2

Épisodes disponibles: 18

Durée approximative: 60 minutes

Osmose

Série française se déroulant dans un futur proche dans laquelle, grâce à la technologie, les humains ont la possibilité de trouvez notre partenaire idéal avec une efficacité à 100% (Vous riez de l’algorithme Tinder). Cependant, l’implant qui rend possible ce « miracle de l’amour » aura un revers effrayant qui devra être traité. La technologie peut-elle dominer l’amour?

Année: 2019

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 8

Durée approximative: 55 minutes

L’OA

Si, en plus de Black Mirror, vous connaissez David Lynch et d’autres récits situés entre le onirique et le surréaliste, L’OA est votre série. Tout au long de ses deux saisons, il suit la mystérieuse réapparition de Preirie, une fille aveugle disparue depuis sept ans. Pourtant, son retour est enveloppé dans un mystère inexplicable: il ne se souvient plus où il était, il ne veut rien dire et … il recrute quelques privilégiés pour une mission que personne ne comprend. Qu’est-ce qui se passe là-bas?

Année: 2016

Saisons: 2

Épisodes disponibles: 16

Durée approximative: 60 minutes

Amour, mort et robots

Il est difficile de définir une série avec un amalgame de styles si large, mais nous pourrions dire que nous sommes confrontés à une compilation de minuscules histoires de science-fiction animées, concentré sur Evolution humaine et sa relation avec la technologie. Bref, un travail intéressant à essayer, surtout si vous êtes une personne esprit ouvert.

Année: 2019

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 19

Durée approximative: 10 minutes

Foncé

Les gens ont halluciné avec ça série d’origine allemande et ce n’est pas pour moins. Le scénario est parfaitement travaillé, afin que les chapitres progressent, nous serons de plus en plus accro à la réalité de Dark. Afin de ne pas révéler grand-chose, nous dirons seulement qu’elle se concentre sur une ville avec de nombreux ** secrets * à cacher (voyage dans le temps et réalités alternatives inclus). Bien sûr, on vous prévient déjà que c’est une série exigeant avec lequel vous mettrez vos neurones au travail.

Année: 2017

Saisons: 3

Épisodes disponibles: 26

Durée approximative: 60 minutes

Sense8

Créé par les créateurs de Matrix et Babylon 5, Sense8 raconte l’histoire de huit personnes très différentes les unes des autres qui, après une mort tragique, découvrent qu’ils sont mentalement câblés. La grâce de la matière est que les huit personnes appartiennent à différentes parties du monde et donc, avec la distance entre et émotions partagées ils devront découvrir qui menace leur propre existence.

Année: 2020

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 6

Durée approximative: 40 minutes

Snowpiercer

Basé dans une film avec Chris Evans, et que peu d’accord avec l’intrigue de la série, Snowpiercer nous emmène à bord d’un former où sont les les derniers êtres humains vivants de notre planète, car une ère glaciaire a complètement gelé la Terre. Voyager autour du monde incapable de s’arrêter, ce train reflète un lutte de classe profonde, où la file d’attente est laissée aux plus pauvres, tandis que les riches voyagent avec tout le luxe du confort sans se rendre compte qu’un révolution est encore à venir.

Année: 2020

Saisons: 2

Épisodes disponibles: 15

Durée approximative: 45 minutes

Dans la nuit

Enfin, et avec un autre moyen de transport comme protagoniste, dans ce cas un avion, on trouve une série de science-fiction qui nous emmène dans un avenir apocalyptique où un massif événement solaire il tue la population. Les passagers d’un vol devront faire face à la peur qui découle d’un enlèvement tandis que l’équipage doit éviter, par tous les moyens, que l’avion voir le lever du soleil ou ce sera la fin de toutes les personnes qui voyagent à bord.

Année: 2020

Saisons: 1

Épisodes disponibles: 6

Durée approximative: 40 minutes

