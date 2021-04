Netflix: 8 meilleures séries qui ressemblent à Sons of Anarchy

Si vous appréciez la dureté du monde dans lequel nous vivons, nous voulons vous montrer comment la télévision reflète notre réalité.

Nous croyons que ces série télévisée que vraiment nous les aimons Ils doivent être partagés avec tout le monde et, en plus, chacun doit leur donner son accord. Il est impossible que nous puissions voir toutes les séries et recommandations que nous racontons dans chaque article, mais il est inévitable de nommer référents de genre, dans ce cas le drame le plus pur, avec des séries comme Fils de l’anarchie, comme cela se produit, par exemple, avec les recommandations que nous avons faites sur American Crime Story.

Nous espérons que ce qui suit recommandations, qui ira de drames politiques jusqu’à intrigues avec la drogue et la violence entre les deux, soyez un moyen d’échapper à vos tâches quotidiennes et vous accrocher à des réalités qui, heureusement, la plupart d’entre nous sont assez éloignées.

Série similaire à Sons of Anarchy, les meilleures alternatives

Si tu veux rencontrer une des meilleures séries de tous les temps, sans discussion, nous parlons de Breaking Bad, ou vous connectons avec dialogues extraordinaires, chez House of Cards, laissez-nous vous montrer Notre sélection des séries télévisées.

Breaking Bad

American Crime Story

Lignée

Ozark

Château de cartes

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Successeur désigné

Capitani

Breaking Bad

Peu de gens dans le monde restent sans savoir de qui le personnage Walter White et pourquoi a-t-il été l’un des icônes de la culture populaire des dernières décennies, même si nous parlons d’un prof qui finit par se consacrer à Trafic de drogue, plutôt à la fabrication de drogues synthétiques, et qui ne donnera pas son bras à tordre, il le met en avant même le diable lui-même, car donnez à votre famille un avenir idéal.

Année 2008

Saisons: 5

Épisodes: 62

Durée moyenne: 50 minutes

American Crime Story

Du créateur de Histoire d’horreur américaine, nous avons encore un morceau de puzzle qui est formé aux États-Unis et qui, par le biais de série anthologique, nous montrera les événements qui se sont déroulés crimes perpétrés sur le sol américain et cela a choqué, non seulement ce pays, mais l’opinion publique du monde entier, ayant comme premier protagoniste OJ Simpson, tandis que dans la deuxième saison, il est Gianni Versace qui termine ses jours sur la plate-forme rouge.

Année: 2016

Saisons: 2

Chapitres: 19

Durée moyenne: 40 minutes

Lignée

Lorsqu’un famille semble avoir réussi à canaliser sa vie, le arrivée d’un fils qui a tendance à générer plus problèmes dont il peut corriger pourrait compromettre la patrimoine réalisé au fil des ans, en plus de exposer des secrets cela devrait rester sous le tapis, caché, mais cela finira par se révéler.

Année: 2015

Saisons: 3

Chapitres: 33

Durée moyenne: 50 minutes

Ozark

Cette série télévisée est souvent comparée à Breaking Bad, peut-être le problème de famille et du substances illégales aide, mais je pense qu’il joue dans une ligue différente, à la fois à cause de son facture soigneuse quant aux acteurs qui composent la pièce, où nous découvrirons comment un père de famille, qui se consacre clandestinement à blanchir de l’argent pour dangereux les trafiquants de drogue, forcera vos proches à fuyez à la recherche d’une solution pour retourner des millions de dollars à ceux qui ne comprennent pas non pour une réponse.

Année: 2017

Saisons: 3

Chapitres: 30

Durée moyenne: 60 minutes

Château de cartes

La course pour obtenir la position la plus importante dans la politique américaine, l’arrivée au trône du Maison Blanche, c’est cruel et impitoyable, tout comme le personnage de Frank Underwood nous montre encore et encore, dans l’une des meilleures interprétations modernes de la télévision, malgré l’effondrement d’un mythe tel que Kevin Spacey. Si tu veux intrigues, Les meurtres d’infiltration et le monter au pouvoir, ceci est votre série définitive.

Année 2013

Saisons: 3

Épisodes: 73

Durée moyenne: 50 minutes

Tu ferais mieux d’appeler Saul

Un des personnages secondaires le plus populaire de Breaking Bad, Saul Goodman, est chargé de nommer l’histoire de cette série télévisée, qui va nous montrer tellement de Son avenir comme, surtout, son passé, avant de se retrouver face à face avec Walter White. Ses débuts comme avocat défenseur des causes perdues, sa langue sens de l’humour et la façon dont vous utilisez le lois afin de adaptez-les à vos besoins ils vous mettront contre l’épée et le mur plus d’une fois.

Année: 2015

Saisons: 4

Chapitres: 40

Durée moyenne: 50 minutes

Successeur désigné

Nous continuons sur le chemin de la thrillers politiquesÉcoutez-nous quand nous vous recommandons de vous plonger pleinement dans ce genre incroyable, avec une histoire qui nous transportera dans une réalité où le Gouvernement des États-Unis d’Amérique a été décimé par un terrible attentat terroriste et il faudra que ce soit un fonctionnaire de niveau intermédiaire qui est en charge de gouverne, provisoirement, le pays.

Année: 2016

Saisons: 3

Chapitres: 53

Durée moyenne: 45 minutes

Capitani

Nous terminons cette liste de recommandations par un production qui se déroule dans le pays tranquille de Luxembourg, plus précisément dans une petite ville, où le mort d’un jeune adolescent déclenchera le révélation de secrets partout, certains croyaient déjà être enterrés pour l’éternité.

Année: 2019

Saisons: 1

Chapitres: 12

Durée moyenne: 30 minutes

