Netflix: 7 films que vous devez voir (septembre 2020)

Netflix a sorti un grand nombre de séries et de films en septembre. La plateforme a réservé trois films originaux au look spectaculaire pour ce mois important avec le retour à l’activité après l’été. «Enola Holmes» sera basé sur la figure de la sœur de Sherlock Holmes, et mettra en vedette Millie Bobby Brown et où nous aurons également un nouveau Sherlock, interprété cette fois par Henry Cavill. Un autre film intéressant sera “Le diable à toute heure”, qui sera en vedette Robert Pattinson et Tom Holland. Le troisième en discorde sera “Je pense arrêter“, le nouveau film réalisé par le toujours brillant Charlie Kaufman. Ce sont 7 films en première sur Netflix que vous devez voir oui ou oui.

Livre vert – maintenant disponible

Le grand vainqueur des Oscars en 2018. Un pianiste noir engage un impoli italo-américain comme chauffeur et garde du corps lors d’une tournée dans le sud des États-Unis en 1962, un voyage qui les emmène dans un territoire et un temps soumis au racisme. Vous pouvez regarder la bande-annonce du film via ce lien.

Un match décisif – maintenant disponible

Pour les amateurs de football, ce film italien particulier dans lequel un match de football joué près de Rome permet à un jeune joueur, son entraîneur et le propriétaire du club pour combattre ses démons et régler ses comptes.

Je pense le quitter – disponible maintenant

Une jeune femme qui a des doutes sur sa relation accompagne son nouveau copain pour rendre visite à ses parents, qui vivent dans une ferme isolée. Un voyage dans lequel rien n’est ce qu’il semble. Tu peux voir la bande-annonce via ce lien.

Crazy Heart – 8 septembre

Comédie argentine dans laquelle un bigame avec une famille à Buenos Aires et l’autre à Mar del Plata, Il voit sa vie bouleversée lorsque ses épouses découvrent ce qu’il leur a caché pendant tant d’années et s’unissent pour se venger.

Le diable à toute heure – 16 septembre

Une véritable bombe dans laquelle Robert Pattinson et Tom Holland jouent dans une sombre histoire sur le fanatisme religieux aux États-Unis dans les années 1950. Dans cette histoire gothique pleine de personnages sinistres et se déroulant dans le Midwest américain, un jeune homme (Tom Holland) fait tout son possible pour protéger ceux qu’il aime. Tu peux voir la bande-annonce via ce lien.

Une question de genre – 22 septembre

La jeune avocate Ruth Bader Ginsburg a changé l’histoire de l’égalité des sexes lorsque, avec son mari, a porté une affaire de discrimination devant la Cour suprême.

Enola Homes – 23 septembre

Et une autre bombe qui atteint Netflix, et il mettra en vedette Millie Bobby Brown et Henry Cavill. Quand Enola, la soeur adolescente de Sherlock Holmes, découvre que sa mère a disparu, n’hésite pas à entreprendre sa recherche. Elle devra utiliser toutes ses compétences de détective pour que son célèbre frère ne la trouve pas. Et pour démêler la conspiration autour d’un jeune seigneur mystérieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂