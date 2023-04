NETFLIX : 5 séries similaires à PEAKY BLINDERS qu’il faut voir MAINTENANT

Netflix

Avant la sortie du film Peaky Blinders, ce sont 5 séries similaires qui sont sur Netflix.

©IMDBL’une des stars de la série Tom Hardy

Il a été récemment révélé que Peaky Blinders il poursuivra son histoire avec un filmaprès la fin de la sixième saison, mais cela arriverait vers 2024Pour ce que, Nous vous recommandons 5 séries similaires que vous pourrez retrouver sur Netflix pendant la sortie du long métrage.

+ Tabou (Tabou)

Il s’agit d’une série d’époque qui a une saison et un excellent casting, parmi lesquels, Tom Hardy, nominé aux Oscars (venin, Revenant), Oona Chaplin (Game of Thrones) et Jessie Buckley (Ils parlent), en plus de Léo Bill, Jonathan Price, david haman et Richard Dixonentre autres.

synopsis officiel de Tabou: »un aventurier, cru mort, revient à Londres pour venger la mort de son père. Là, il est confronté à la puissante Compagnie britannique des Indes orientales.« .

+ Breaking Bad

La série avec Bryan Cranston a 5 saisons disponibles dans Netflix et, si vous ne l’avez pas vu, c’est le moment (également de le répéter) car la série a remporté 16 Emmy Awards, dont 4 du meilleur acteur pour Cranston.

Synopsis : « Un professeur de chimie au secondaire atteint d’un cancer en phase terminale fait équipe avec un ancien élève pour assurer l’avenir de sa famille en fabriquant et en vendant de la méthamphétamine.« .

+ Costumes : la loi des audacieux

Avec un total de 9 saisons, La série suit Mike Ross, un jeune homme brillant qui, bien qu’il n’ait jamais terminé ses études, impressionne un avocat et obtient un emploi dans un cabinet d’avocats prestigieux.. Les vedettes de la série Gabriel Macht, Patrick J Adams et Rick Hoffman.

+ Narcos

La série compte trois saisons en Netflix et en 2017, elle a été couronnée la meilleure série dramatique et le meilleur ensemble d’acteurs aux Fénix Awards au Mexique.

Le thriller, créé par Chris Brancato, Carlo Bernard et Doug Miro, met en vedette la participation de Wagner Moura, Pierre Pascal, Boyd Holbrook, Damien Alcazar, José Maria Yazpik et Miguel Angel Silvestreentre autres.

+ Mieux vaut appeler Saul

Sortie en 2015, la série compte six saisons et est la préquelle de Breaking Badqui avait plusieurs nominations pour Emmy dans des catégories comme meilleur drame, acteur principal et acteur de soutien. Protagonisée par Bob Odenkerk, Jonathan Banks et Rhéa Seehorn.

synopsis officiel de Tu ferais mieux d’appeler Saul: »suit la métamorphose de l’avocat Jimmy McGill en Saul Goodman, le conseiller peu scrupuleux de Walter White« .

