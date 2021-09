Netflix : 5 séries à regarder et à s’enthousiasmer

Netflix est la plateforme de streaming par excellence et son catalogue regorge de propositions pour tous les publics. En ce sens, les options sont très variées et vous pouvez facilement trouver quelque chose à apprécier. Que cherches-tu? Quelque chose à déchirer un peu? Les différentes alternatives au sein de l’offre de Netflix faites du géant du streaming un allié fidèle si vous voulez vous enthousiasmer.

Nous préparons une liste de cinq séries qui ont les assaisonnements nécessaires pour humidifier vos yeux. Même si vous devez utiliser plus d’un mouchoir jetable. Être excité est l’un des plus beaux moments de la vie ! N’ayez pas peur de pleurer un peu et découvrez ces histoires que nous vous proposons afin que vous ressentiez de l’empathie et que vous vous identifiez aux personnages de ces cinq séries.

+ Série pour s’exciter

5. Déplacé

C’est un drame qui raconte l’histoire d’immigrants qui arrivent en Australie et comment les vies d’une femme en fuite, d’une réfugiée sans peur à l’intérieur, d’un fonctionnaire du gouvernement et d’un père de famille en difficulté se croisent. Ils sont tous dans un centre de détention dans ce pays en Océanie. La forme brute et déchirante de l’histoire vous ravira sûrement à plus d’une occasion.







4. Lenox Hill

Lenox Hill est un hôpital de l’Upper East Side où nous rencontrerons quatre médecins qui partageront leur point de vue sur leur travail, si admirable en situation de pandémie. Il est également temps d’explorer la vie personnelle de ces personnages. Nous saurons ce qu’ils rapportent à la maison une fois leurs tâches professionnelles terminées. Pleurer est un must !







3. Voici comment ils nous voient

Basé sur des événements réels. Un groupe d’adolescents de Harlem est inculpé dans une enquête pour homicide simplement à cause de leur race et d’être au mauvais endroit. La justice américaine sera entachée de préjugés et le système de classe sera mis à l’épreuve dans une affaire qui a suscité la polémique et qui a servi à reconnaître les pires misères d’un système plein de failles.







2. Inconcevable

Il s’agit aussi d’événements réels. Une jeune femme dénonce avoir été violée à son domicile. Tout indique une fausse déclaration, mais quelques agents des forces de l’ordre enquêteront et découvriront un schéma d’attaques similaires. La victime ne ment-elle pas ? La question vous tiendra en haleine jusqu’à la fin de la série. Moments d’émotion !







1. À l’extérieur

De l’excitation dans le cadre de la science-fiction ! Beaucoup célébreront sûrement ce mélange. Une mission spatiale dans le but d’aborder les mystères de l’espace est le prétexte pour s’enthousiasmer pour Emma, ​​une astronaute qui s’éloignera de ses proches lors d’un long voyage vers la planète rouge : Mars. Performance exceptionnelle d’Hillary Swank dans Away.