Netflix : 5 moments clés à retenir avant de 3

Ce vendredi 15 octobre Netflix récompensera vos abonnés avec l’un des contenus les plus acclamés de votre catalogue. C’est la troisième saison de Tu, la série avec Stylo Badgley qui a été renouvelé d’un quart quelques heures après son lancement. Avec la bande-annonce, les images et tout prêt pour la première, nous vous invitons ici à revoir ce qu’il faut retenir avant de regarder la nouvelle série d’épisodes. Ne le manquez pas!

+ 5 moments clés de Vous pour comprendre la troisième saison

5. Le meurtre de Beck

Dans la première saison, Joe Goldberg rencontre Beck (Elizabeth Lail), une étudiante qui aspire à devenir écrivain et qui visite la librairie où le protagoniste est gérant. Dès le premier instant où vous la voyez entrer dans l’entreprise, il devient obsédé par elle au point de la chasser et de commencer une relation très effrayante. Apparemment, ce n’est pas la première fois qu’il le fait : Candace (Ambyr Childers), son ex-petite amie, a également vécu quelque chose de similaire. Tout ce qui a commencé comme une romance tourne au désastre : Joe assassine une partie de l’environnement de sa petite amie et finalement la plante elle aussi. Juste à ce moment, Candace réapparaît.

4. Le coup de Joe

Après les terribles événements de New York, le personnage principal décide de s’échapper pour se déplacer vers Les anges. Et tout recommence : rencontre Amour (Victoria Pedretti), un chef en herbe avec qui il commence à travailler dans un marché. En même temps, il est quelque peu attiré par Dalila (Carmela Zumbado), un journaliste qui dirige le complexe d’appartements où le tueur s’est désormais installé.

3. Le retour de Candace

Chiffre de Candace le poursuit, mais ce ne sont pas seulement ses souvenirs, mais aussi littéralement. Le personnage de Childers parvient à s’impliquer dans l’environnement de Joe sous un autre nom pour le menacer de sa présence. Et bien que Joe semblait jusqu’à présent toujours faire ce qu’il voulait, Candace rencontre Love – maintenant aussi sa belle-sœur depuis qu’elle a simulé une relation avec son frère – pour dis lui tous les secrets que garde Goldberg pendant des années.

2. Amour : est-elle une victime ?

Avec Beck dans la première saison, les faits étaient devenus aberrants et l’innocence de cet étudiant universitaire devant un tel criminel était effrayante. Et bien que Love semblait également être le même qu’elle, la vérité est qu’il a plus de points en commun avec Joe qu’il n’y paraît. Malgré les graves erreurs de votre partenaire, décide d’aller de l’avant avec la relation de toute façon dans le but de « suivre un projet familial ».

1. Une fin inattendue

Il parait, Love développe également une obsession extrême pour Joe.. De cette façon, elle est impliquée dans une autre série de meurtres. Pas seulement tuer délila, qui découvre la folie du protagoniste, mais même jusqu’à prend la vie de Candace, la femme qui l’a aidée à découvrir la vérité. Comme si cela ne suffisait pas, Joe veut assassiner son partenaire, mais à ce moment-là, Love l’empêche de crier et avoue être Enceinte.

