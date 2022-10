Netflix : 2 films policiers brutaux à regarder aujourd’hui

Netflix

Le week-end est arrivé et rien de mieux que d’en profiter avec deux films pleins de mystère et de rebondissements inattendus. Rencontre-les.

©IMDBSaoirse Ronan

Le week-end est là et Netflix il a de nouveau été défini comme la plate-forme de choix des téléspectateurs. Avec son vaste catalogue et sa variété de genres, il finit toujours par être le service à la demande où tout le monde recherche un moment de divertissement. En fait, c’est pourquoi pendant les jours de repos, elle est devenue l’entreprise la plus choisie. Eh bien, il a toujours la préférence idéale de chacun de ses utilisateurs.

Cependant, la vérité est que le catalogue de Netflix il est si varié et vaste qu’il est souvent difficile de trouver quelque chose facilement. Donc, de Spoiler, nous vous révélons les deux films parfaits pour ce week-end. Quoique, il faut noter que cette fois ce sont les amateurs de mystère et de rebondissements inattendus qui sont favorisés. Eh bien, ces longs métrages appartiennent à ce genre et valent la peine d’être à l’aise sur le canapé et d’en profiter.

+ 2 films policiers brutaux à regarder sur Netflix :

Hannah:

A noter que ce film est initialement sorti en 2011, mais il n’est arrivé sur la plateforme qu’il y a quelques mois. Hanna est une combinaison parfaite d’action et de suspense qui ne dure que 111 minutes et met en vedette Saoirse Ronan.

Synopsis du spoiler : Hanna vit seule avec son père, donc son éducation est à ses frais. Cet ancien agent de la CIA l’a élevée dans une région reculée de Finlande, où il a découvert qu’elle avait toutes les qualités d’un bon soldat. C’est pourquoi il décide de l’envoyer remplir une mission clandestine l’amenant à voyager à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. Là, il doit mettre en pratique tout ce qu’il a appris : se débarrasser des agents de la CIA aux techniques non conventionnelles et aussi des voyous engagés par un espion. Bien sûr, quand Hanna sort de sa cachette, elle découvre qu’une vie normale pourrait être son grand rêve.

Pendant la tempête :

C’est peut-être l’un des meilleurs films pour les fans de suspense et de drame. Ce film date de 2018 et est d’origine espagnole. D’une durée de 128 minutes, il parvient à capter le spectateur du début à la fin car, tout au long de l’histoire, il a toujours un rebondissement inattendu.

Synopsis du spoiler : Vera est une femme mariée heureuse avec une famille parfaite. Mais, un jour, tout change lorsqu’une mystérieuse interférence sur sa télévision devient un bug spatio-temporel où il découvre qu’il doit sauver un petit garçon. Ce jeune homme a vécu dans votre maison 25 ans auparavant et vous demande de l’aide, cependant, les conséquences de sa bonne action sont pires qu’il n’y paraît. Elle se réveille dans une nouvelle réalité où, par exemple, sa fille n’a jamais existé et elle doit se battre pour la récupérer.

