Netflix : 10 ans de pur succès

Peu à peu, Netflix il est devenu la plate-forme dominante dans l’art du cinéma et des séries. Connu aujourd’hui comme le géant du streaming, ce service à la demande est celui qui a su innover en matière de visionnage de productions audiovisuelles. Et aujourd’hui, 8 septembre, ce service payant de films et séries fête ses dix ans de présence en Argentine.







En septembre 2011 Netflix est venu en Amérique latine avec style en révolutionnant le streaming. Bien sûr, comme le définit la plate-forme, l’amour des Argentins pour les grandes histoires n’a pas changé. La passion de chaque avant-première et aussi le souci de savoir ce qui a conduit à un strict besoin.

Comme le révèle le géant du streaming, les Argentins implorent une nouvelle saison ou des informations d’une manière bien particulière : « nécessaire« C’était le formulaire le plus utilisé sur Twitter. Ce mot a été répété des millions de fois en attendant une nouvelle édition de séries dignes de marathons comme Breaking Bad ou Le marginal.

Est-ce, comme il le dit lui-même Netflix, L’Argentine maîtrise l’art des marathons et avance toujours quand la question se pose : « continuer à chercher ?. À tel point que, afin de répondre à toutes les questions nécessaires et célébrer cette décennie de succès dans le pays, la plateforme invite à nouveau les utilisateurs argentins à sa célébration maximale, TUDUM.







L’événement aura lieu le 25 septembre auquel seront présentes des célébrités des meilleures séries, telles que Stranger Things, Cobra Kai, La Casa de Papel, Emily à Paris, The Witcher, entre autres. À son tour, il y aura des avant-premières exclusives ainsi que de nouvelles nouvelles de ce qui est à venir dans cette nouvelle décennie qui commence.