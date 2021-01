Nervosa publie un nouveau clip vidéo: « Under The Ruins » | 45S

Le pouvoir des femmes de retour en action. Le groupe de thrash metal Nervosa a sorti un nouveau clip vidéo d’une chanson qui fera partie du nouvel album qui sortira en janvier.

Il s’agit de « Sous les ruines », l’un des singles qui fera partie de leur nouvel album ‘Perpetual Chaos’, qui sortira le 22 janvier 2021. De même, avec la chanson homonyme sur l’album, sont les produits musicaux qu’ils utilisent comme promotion de ce nouveau projet.

Dans le clip vidéo un garçon est montré dans ce qui semble être un champ ouvert, prenant une poupée et allant de plus en plus profondément dans une petite ville au milieu de la forêt, tandis que Nervosa nous expose toute son artillerie musicale à laquelle il nous a habitués.

La vidéo a été tournée au Teatro Studio Frigia Cinque de Consonno à Milan, en Italie, avec l’édition Maurizio Del Piccolo de Moviedel Italia Productions. Un luxe.

Récemment, dans une interview avec Garaje del Rock, Prika Amaral a donné plus de détails sur ce nouveau travail, qui est très attendu par ses fans.

«L’album est déjà disponible, mais pour le pré-achat de l’album, vous pouvez le trouver sur le site Internet de Napalm Records. Ils expédient dans le monde entier. Il y aura également une boutique en ligne au Brésil que nous allons annoncer la pré-vente de l’album. Ce sera plus accessible à l’Amérique latine. L’album sortira le 22 janvier avec 13 chansons plus un titre bonus», Il nous a dit cette heure et a dit que Parmi les surprises que cette œuvre aura, il y a «… une chanson que nous avons enregistrée où Satanic Diva chante en portugais».

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la dernière de Nervosa: «Under The Ruins».