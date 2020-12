Neptunia ReVerse sort en Amérique du Nord en 2021 pour PlayStation 5

Idea Factory International, Compile Heart et Felistella ont annoncé leur intention de lancer Neptunia ReVerse en Amérique du Nord. Le jeu sera lancé à la fois physiquement et numériquement pour la PlayStation 5. La nouvelle était accompagnée de liens vers le site officiel et d’informations de précommande.

Neptunia ReVerse se déroule dans le monde de Gamindustri, qui contient quatre nations protégées chacune par une déesse. Planeptune est le Pays du Progrès Violet gouverné par Neptune. Enfin, le pays de Black Regalirty est gouverné par Noire, Lowee, le pays de White Serenity, est gouverné par Blanc, tandis que Leanbox, le pays des pâturages verts, est gouverné par Vert.

Les quatre planètes ont été enfermées dans une guerre de console, ce qui a conduit Neptune à être dépouillé de son pouvoir dans le chaos. Neptune doit se battre pour restaurer sa place. Dans le même temps, un mystérieux être appelé Arfoire menace le monde de Gamindustri.

Idea Factory déclare que le jeu est l’entrée parfaite dans la série pour les nouveaux arrivants et les fans de longue date de la série. La sortie sur le PlayStation 5 améliore encore les graphismes, l’interface utilisateur et plus encore.

Les déesses sautent vers Next-Gen! Neptunia ™ ReVerse sera lancé dans l’Ouest physiquement / numériquement pour la PlayStation®5 en 2021! Visitez le site officiel! Https: //t.co/mgfQ0iqO28 Liste de souhaits aujourd’hui! Https: //t.co/Y98cu1Wgn7#neptunia pic.twitter.com/9cdraHjlmP – Idea Factory Intl (@IdeaFactoryIntl) 3 décembre 2020

Neptunia ReVerse ajoute du nouveau contenu, comme la pêche. Neptune peut faire une pause et profiter de la pêche dans un tout nouveau mini-jeu. Si elle est patiente, elle pourrait attraper un équipement rare à utiliser dans la campagne principale. Cependant, un faux pas pourrait conduire à découvrir un ennemi.

Le gameplay a été rééquilibré pour de nouvelles façons de jouer. Le «Mode Arrangement» permet aux joueurs de choisir parmi plus de 20 personnages à sélectionner au début. Les «plans» ajoutent de l’artisanat et de la forge pour créer de nouveaux objets et équipements, ajouter des donjons et modifier les largages ennemis et l’équipement caché dans les donjons.

Neptunia ReVerse augmente la limite des membres du parti de trois à quatre membres. Les joueurs peuvent encore transformer Neptune et les déesses en activant le mode HDD. Ce mode augmente les attaques.

Le titre est un jeu solo. Les voix off sont disponibles en anglais et en japonais avec des sous-titres en anglais. Malheureusement, seule une version PlayStation 5 a été annoncée et il n’est pas prévu de lancer le jeu sur d’autres plates-formes pour le moment.

Des captures d’écran supplémentaires et le logo officiel ont été révélés pour le jeu. Les joueurs peuvent suivre Idea Factory sur Twitter pour en savoir plus sur le jeu en cours de développement.

Neptunia ReVerse lance pour la PlayStation 5 dans le courant de 2021.