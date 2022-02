Neptune Frost, une œuvre afrofuturiste étonnante et disruptive

in

festival de rotterdam

Réalisé par Anisia Uzeyman et Saul Williams, ce film du Rwanda a participé à la section Bright Future du Festival international du film de Rotterdam.

Neptune Frost, un film projeté au Festival de Rotterdam (Photo : IFFR)

On vit une période compliquée pour être cinéphile. Au Mexique, par exemple, la majorité des films qui atteignent les réseaux commerciaux sont généralement des contenus explicatifs du début à la fin, c’est-à-dire des produits digestes qui expliquent tout pour que le spectateur quitte la pièce sans avoir à remettre en question ce qu’il a vu. . A cela s’ajoute le cinéma de super-héros, qui est un service à la carte adapté à ce que les fans demandent (fan service) que l’intrigue soit répétitive ou non avec des personnages différents. Oui, en raison de l’agenda établi par les exposants pour générer du box-office.

Dans cette veine, il est inévitable de se demander comment le public réagirait à un film comme Givre de Neptune. Et c’est que lorsque vous avez fini de le regarder, cela vous laisse dans une transe de questions variées qui découlent d’un récit qui va au-delà des conventions auxquelles nous nous sommes habitués. Ce n’est ni formel, ni très concret.

A première vue, cette œuvre d’Anisia Uzeyman et Saul Williams est agréable car elle est une œuvre poétique qui parie sur l’inventivité d’un langage particulier pour mettre sur la table des questions telles que l’utilisation que nous donnons à la technologie, l’exploitation des ressources naturelles et la fixation que les humains ont avec l’avenir.

Musique, science-fiction, esthétique afro-futuriste et ambiance cybernétique rythment cette histoire qui se déroule au Rwanda. Nous voyons une zone cachée de déchets électroniques où les pirates luttent contre l’autoritarisme qui cherche à détruire les ressources naturelles de ce pays. Dans ce cadre nous rencontrons deux êtres qui auront un lien particulier : Neptune (un fugitif intersexué) et un mineur qui pleure la mort de son frère ; tous deux uniront leurs forces pour la résistance.

La proposition d’Uzeyman et Williams est audacieuse, risquée. Ils pointent vers un univers onirique qui place le spectateur à la croisée de ne pas savoir s’il est dans un rêve ou s’il est victime d’hallucinations. C’est précisément pour cette raison qu’ils courent le risque que le public soit confus au point d’abandonner le film ou décide de ne plus prêter attention qu’à sa bande originale.

Givre de Neptune Il fait partie de ces films que les cinéphiles réticents au contenu du festival évitent car il matérialise une de leurs peurs : voir quelque chose qu’ils ne vont pas comprendre. A l’opposé, les cinéphiles friands de tout lui accorderaient le bénéfice du doute de le voir une seconde ou une troisième fois non pas pour le comprendre, mais pour trouver des réponses aux inquiétudes que suscitent images, sons et personnages dans cet étonnant et sensoriel de l’expérience.

