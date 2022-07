Neon White Succès soudain

Ce jeu a été présenté lors du récent « Summer Game Fest », Neon White est devenu l’un des jeux les mieux notés de 2022, avec une note positive de 98% sur Vapeur.

Le jeu est un « Ghostrunner de style anime ». « Votre objectif est de courir d’un point A à un point B pendant un certain temps, en tuant des démons en cours de route avec différents types d’armes (présentées ici sous forme de cartes) et en utilisant des astuces telles que le « saut de fusée ». Habituellement, les coureurs mettent l’accent sur la réaction et la vitesse, mais « Neon White » vous fait penser différemment et invite le joueur à calculer la meilleure façon de passer par un endroit donné ou un moment précis. Il y a des moments où vous devez vous arrêter et regarder autour de vous et ne pas courir tout droit, ne pas sauter vers la plate-forme, mais plutôt sauter encore plus bas. Chaque course est accompagnée d’une musique entraînante et dynamique pour ce jeu de Machine Girl.

Mais « Neon White » n’est pas seulement un coureur solide mais aussi un anime, ce qui signifie que le jeu a son ouverture. C’était très inattendu

et, pour la plupart, une nouvelle faite dans le style « persona ». Vous pouvez nouer des relations, vous lier d’amitié avec d’autres néons, les mêmes pécheurs qui doivent tuer des démons au paradis, et offrir des cadeaux. De plus, grâce à l’alignement correct, vous pouvez ouvrir des dialogues supplémentaires à partir desquels vous apprendrez une autre histoire du personnage, dont il existe déjà beaucoup.

Mais ici, l’intrigue principale semble inachevée. Autrement dit, il est certainement bon et il y a d’excellentes idées. Pourtant, il n’y a pas de message, un protagoniste engageant, et ce qui est le plus offensant, c’est que toutes les connexions avec les héros que vous essayez de construire n’ont pas de sens ; vous pouvez essayer autant que vous voulez, mais le résultat sera le même. Bien que d’un autre côté, le jeu indique clairement que l’intrigue est loin d’être son point fort.

Nous avons eu l’un des jeux les plus inhabituels, inattendus et, surtout, de haute qualité de l’année.