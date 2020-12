Neo: Vodafone présente des smartwatches pour enfants avec des motifs Disney

Vodafone devient Disney: avec le Neo, le géant de la téléphonie mobile 2021 propose une smartwatch pour les enfants – avec de jolis cadrans Disney et des couleurs vives.

Découvrez, jouez, amusez-vous et restez connecté: Vodafone annonce une smartwatch pour début 2012 qui initiera votre enfant à la technologie moderne du poignet de manière ludique. Le Neo coloré a été créé en collaboration avec Disney, des animations de personnages de dessins animés populaires de Disney, Pixar, Marvel et Star Wars peuvent décorer l’écran couleur sur demande.

Fit et sûr – très ludique

Les enfants qui grandissent dans le monde hautement numérisé d’aujourd’hui entrent en contact avec la technologie à un âge précoce. Ceci est important si vous souhaitez naviguer dans le paysage médiatique et professionnel bien plus tard dans la vie. Le Vodafone Neo est destiné à offrir une entrée adaptée aux enfants dans ce monde et à initier les enfants à son utilisation de manière ludique, et les parents sont constamment impliqués.

Les parents peuvent rester en contact permanent avec leur enfant via l’application Vodafone Smart sur leur smartphone ou tablette. Si l’enfant se sent mal à l’aise dans une situation, il peut contacter les parents à tout moment. De plus, les parents peuvent également consulter le profil d’activité de leur enfant – et ainsi s’assurer qu’il y a toujours suffisamment de mouvement dans le jeu.

Le Vodafone Neo sera disponible à partir de l’année prochaine. Quand exactement n’est pas encore certain. Les parties intéressées peuvent s’inscrire avec effet immédiat et se tenir au courant de la date de lancement sur le marché.