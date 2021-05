NEO: Le monde se termine avec vous partage un film d’ouverture élégant

C’est fou de penser que Square Enix a mis autant de temps à le sortir, mais une suite à Le monde se termine avec toi arrivera enfin fin juillet 2021. 13 ans après les faits! Et pour vous mettre dans l’ambiance de ce RPG stylé, l’éditeur japonais a mis en ligne la vidéo d’ouverture qui nous accueillera tous après l’achat du jeu. Avec une bande-son à bascule et une réintroduction de certains des personnages du premier jeu, NEO: The World Ends with You devrait être une explosion. N’oubliez pas cette date de sortie du 27 juillet 2021.

Le jeu peut être précommandé sur le PS Store dès maintenant, l’achat à l’avance vous donnant accès à de jolis bonus. Ceux-ci incluent des avatars PSN et un ensemble de Threads légendaires armés jusqu’aux dents avec des améliorations de statistiques. Dans quelle mesure êtes-vous excité pour NEO: The World Ends With You? Découvrez l’air du film d’ouverture dans les commentaires ci-dessous.