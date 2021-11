Neo et Trinity se tiennent ensemble dans une nouvelle image de The Matrix 4

Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont à nouveau solidaires en tant que sauveurs de l’humanité Neo et Trinity dans une nouvelle image de la prochaine suite d’action de science-fiction, The Matrix Resurrections. Bien qu’une grande partie du film reste un mystère, nous savons que le couple de combattants pour la liberté se réunira pour nous sauver tous des machines et du monde numérique dans lequel nous sommes piégés.

Nouvelle photo officielle de Neo et Trinity. #TheMatrixResurrectionspic.twitter.com/May6Ksxepa – La ressource matricielle (@TheMatrixResou1) 2 novembre 2021

Alors que Neo de Reeves a clairement adopté un régime de toilettage différent en cours de route, le personnage ressemblant maintenant plus à l’autre icône d’action de l’acteur, John Wick. Regarder l’image sera sans aucun doute comme regarder une photo de vieux amis pour beaucoup, et démontre à quel point Reeves et Moss reviendront facilement dans les rôles qui ont tant aimé le public, en 1999, avec Neo et Trinity regardant un mélange à la fois effrayé et déterminé alors qu’ils se battent pour découvrir à nouveau la vérité.

La relation entre les personnages de Reeves et Moss a joué un rôle central dans La matrice trilogie, et ce sera probablement le cas dans Les résurrections matricielles également, avec Keanu Reeves lui-même ayant révélé quelques informations sur ce que le public peut attendre de leur retour. L’acteur a depuis fait l’éloge de la réalisatrice Lana Wachowski et a décrit le quatrième Matrice film comme une « histoire d’amour », tout en nous donnant une idée de la direction de la suite très attendue. « Nous avons une merveilleuse réalisatrice, Lana Wachowski, et elle a écrit un magnifique scénario qui est une histoire d’amour, c’est inspirant », a récemment déclaré Reeves. « C’est une autre version, un appel à se réveiller et il y a une grande action. Tout sera révélé. »

Grâce à la récente bande-annonce extrêmement mystérieuse, nous avons au moins maintenant une idée de ce à quoi nous attendre lorsque nous sommes de retour dans le monde de La matrice. Le film commencera avec Neo ayant apparemment été ressuscité et rebranché, l’élu résidant désormais dans le monde numérique titulaire sous le nom de Thomas Anderson. Bien que son thérapeute lui ait donné des pilules bleues afin d’atténuer l’appel de son destin, Neo est hanté par les rêves de son passé d’esquive, et une rencontre fortuite avec la Trinité de Carrie-Anne Moss relancera sa recherche de la vérité. Un synopsis officiel a également été publié depuis et taquine un monde plus dangereux que jamais. « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre à nouveau le lapin blanc », lit-on dans le journal. « Le choix, bien qu’illusion, reste le seul moyen d’entrer ou de sortir de la Matrice, qui est plus fort, plus sûr et plus dangereux que jamais. »

Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles a amassé un casting stellaire pour continuer l’épopée d’action de science-fiction, avec la suite qui présentera une gamme de nouveaux visages dont Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman et Christina Ricci, qui a récemment été annoncée pour rejoindre le projet très attendu. Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith et Lambert Wilson, qui reprendront chacun leurs rôles respectifs des tranches précédentes.

Les résurrections matricielles devrait sortir par Warner Bros. Pictures dans les salles de cinéma le 22 décembre 2021, et sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter de cette même date. Cela nous vient de USA Today.

Sujets : La Matrice 4, La Matrice