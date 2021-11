Neo et Trinity reviennent à la source dans la nouvelle affiche de Matrix Resurrections

Warner Bros. vient de sortir l’affiche internationale de Les résurrections matricielles via Twitter. Neo et Trinity s’approchent seuls de la source. Avec la légende « Retour à la source. Découvrez l’affiche internationale de #TheMatrixResurrections. Au cinéma le 22 décembre », ils ont lancé les fans dans une frénésie.

Robb dit ce que tout le monde dit au bureau. « On dirait que la technologie des effets a rattrapé l’histoire. VRAIMENT excité pour cela.

Manic Velocity a souligné ce que beaucoup d’autres Matrice les détectives ont dit. « Je suis curieux de savoir pourquoi aucune des affiches officielles n’utilise les bons glyphes de code matriciel « officiels » ? Il semble que cette affiche internationale présente même des caractères cassés dans la police utilisée. »

Shawn dit: «Je n’ai jamais autant résonné avec quelque chose. La matrice C’était le début de mon réveil, depuis eux j’attendais de retourner à la source. Ce slogan m’a époustouflé.

Mais quel était le message global transmis à Warner Bros. ? « deuxième bande annonce????????? »

Les résurrections matricielles reprend là où le premier film s’est arrêté avec notre duo original Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss), ayant apparemment oublié les événements des films pris en sandwich entre les deux, et est probablement le plus percutant pour offrir cette combinaison magique de nostalgie et originalité. Le synopsis officiel se lit comme suit : « Dans un monde de deux réalités – la vie quotidienne et ce qui se cache derrière – Thomas Anderson devra choisir de suivre une fois de plus le lapin blanc. Le choix, bien qu’illusion, est toujours le seul moyen d’entrer ou de sortir la Matrice, qui est plus forte, plus sûre et plus dangereuse que jamais. » Si vous l’avez incroyablement manqué, regardez la bande-annonce ici.

Lorsque La matrice a frappé les écrans en 1999, le monde était relativement nouveau sur le World Wide Web. Les baby-boomers se demandaient de quoi parlait tout ce brouhaha et de quoi parlaient ces courriers électroniques. La prémisse était une idée nouvelle pour les masses, et simultanément la prochaine génération hochait la tête, puis pompait ses poings avec ce qu’ils comprenaient que la cyber-intelligence pourrait devenir. Le prochain épisode arrive 20 ans plus tard, mais il semble toujours être sur le point de quelque chose de nouveau toutes ces années plus tard. Il semble que nous soyons tous motivés pour prendre un autre coup à la machine menaçante. Et la franchise ne montre aucun signe d’arrêt. La PDG de Warner Bros., Ann Sarnoff, dans une interview avec Deadline, a déclaré que le film était « à l’origine conçu pour redémarrer la série sur grand écran » et « Anytime Lana [Wachowski] veut faire un film, nous sommes tous dedans. Quelle pilule ça va être, Mme Wachowski ?

Aux côtés de notre duo héroïque, la distribution comprend  Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci, Priyanka Chopra Jonas, Yahya Abdul-Mateen II jouant un jeune Morpheus, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith et Daniel Bernhardt jouant l’agent Johnson, Écriture les tâches ont été partagées pour le film réalisé par Lana Wachowski par David Mitchell, Aleksandar Hemon, et bien sûr, Lana Wachowski . The Matrix: Resurrections sort en salles et sur HBO Max le 22 décembre.





