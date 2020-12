Nene, une alun du ‘RHOA’, appelle au boycott Bravo et lance une pétition

Nene Leakes est partie Les vraies femmes au foyer d’Atlanta plus tôt cette année après qu’une négociation de contrat est devenue impossible. Les JO d’Atlanta ne se sont pas entendus avec Bravo et elle avait donné un aperçu des médias sociaux faisant des allégations de discrimination raciale. Des semaines plus tard, Leakes a lancé une diatribe sur Twitter contre Andy Cohen et Wendy Williams, faisant de graves allégations. Maintenant, le hitmaker «Come and Get This Hunni» fait la promotion d’une pétition pour boycotter le réseau câblé qui l’a rendue célèbre.

Pourquoi Nene Leakes s’en prend à Bravo?

Les fuites ont de nouveau déclenché une tempête sur les réseaux sociaux lorsqu’elle a appelé au boycott de Bravo. le Police de la mode alun ne plaisantait pas quand elle a dit qu’elle allait se battre et cela a commencé par appeler ses fans à éteindre leurs téléviseurs.

«Vous êtes prêt à commencer ce boycott? Ce qui s’est passé dans les coulisses est MAUVAIS », Leakes tweeté. «Pendant que d’autres faisaient la promotion, les femmes noires qui créaient des émissions, créaient des genres, construisaient des franchises et construisaient des réseaux étaient en cours de DÉMO… ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉVISEUR.

Vous êtes prêt à commencer ce boycott? Ce qui s’est passé dans les coulisses est FAUX! Pendant que d’autres étaient promus, les femmes noires qui créaient des émissions, créaient des genres, construisaient des franchises et construisaient des réseaux étaient en cours de DÉMO … ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉVISEUR – NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 21 décembre 2020

Dans un deuxième tweet, Leakes a exhorté ses abonnés à «signer la pétition lorsque vous les voyez, republier les dépliants de boycott lorsque vous les voyez, éteindre vos téléviseurs».

Signez les pétitions quand vous les voyez, republiez les flyers de boycott quand vous les voyez, éteignez vos téléviseurs – NeNe Leakes (@NeNeLeakes) 21 décembre 2020

Que demande la pétition?

Leakes a ensuite tweeté le lien vers la pétition demandant à Boycott Bravo. Au moment de la publication, plus de neuf mille personnes avaient signé l’objectif de dix mille signatures. La pétition cherche à tenir le réseau câblé « responsable de ses actes sales, en particulier en ce qui concerne le traitement injuste et biaisé qu’il a montré à son talent afro-américain, plus particulièrement Nene Leakes et Mariah Huq. »

La pétition affirme que les deux personnalités de la télé-réalité «ont été grandement manquées de respect, sous-estimées et dévalorisées juste sous nos yeux». Cohen, le producteur exécutif de Les vraies femmes au foyer, est également mentionné mais jamais mentionné par son nom.

«Nene a tellement donné à ce réseau que pour être dévalorisée lorsqu’il s’agit d’autres opportunités au sein du réseau par rapport aux talents non noirs», poursuit la pétition.

Ils affirment que Leakes n’a pas eu la possibilité d’avoir un spin-off, le contrôle créatif d’une émission ou de joindre son nom en tant que producteur exécutif.

«Nous avons été témoins de son sacrifice de sa santé physique, de sa santé mentale menacée et de son bien-être spirituel mis à l’épreuve», ajoute la pétition. «Il est également évident que vos mesures disciplinaires sont beaucoup plus strictes en ce qui concerne votre talent noir. Cela n’est pas acceptable et doit être plus équilibré. »

Bravo et racisme systémique?

La pétition en ligne affirme que cette action de Bravo «est une affirmation du racisme systémique». Par conséquent, ils appellent les fans à ne plus regarder le réseau câblé pour provoquer une spirale d’audience qui «porterait préjudice au futur succès» de Bravo.

Avant la pétition de boycott, Leakes avait demandé de l’aide parmi ses abonnés Twitter.

« Si vous connaissez une personne qui travaille au sein de la Commission américaine pour l’égalité des chances en matière d’emploi en Californie, à New York ou en Géorgie, demandez-lui de me contacter, » le tweet lu.

Aucune réponse officielle de Bravo n’a été rendue publique pour le moment.