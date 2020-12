N’embrassez pas la famille, les amis à haut risque de Covid-19 pendant la saison des vacances, conseille l’OMS

Maria Van Kerkhove a déclaré que la plupart des cas de transmission se produisaient chez des personnes qui avaient tendance à passer beaucoup de temps ensemble, mais qu’il était difficile de déterminer comment exactement le virus s’est propagé.

Mike Ryan a déclaré: «C’est une chose horrible de penser que nous serions ici en tant que l’Organisation mondiale de la santé en train de dire aux gens:« Ne vous étreignez pas ». C’est terrible. Telle est la brutale réalité. »

L’Organisation mondiale de la santé a un message indésirable mais potentiellement salvateur pour la période des fêtes: ne vous embrassez pas. Pour arrêter la propagation du coronavirus , Le chef des urgences de l’OMS a déclaré lundi que le taux choquant de COVID-19 les cas et les décès, en particulier aux États-Unis, signifient que les gens ne devraient pas se rapprocher trop de leurs proches cette année. L’épidémie aux États-Unis punit … elle est généralisée, a déclaré le Dr Michael Ryan. C’est franchement choquant de voir mourir une à deux personnes par minute aux États-Unis, un pays doté d’un système de santé merveilleux et solide (et) de capacités technologiques incroyables, a-t-il déclaré.

Pour le moment, les États-Unis représentent un tiers de tous les COVID-19 cas dans le monde, a ajouté Ryan. Selon l’Université Johns Hopkins, le pays a enregistré plus de 280000 coronavirus décès à ce jour.

Ryan répondait à une question lors d’une conférence de presse sur la question de savoir si les câlins pouvaient être considérés comme un contact étroit, ce que l’agence de santé des Nations Unies a généralement déconseillé dans les zones à fort coronavirus transmission.

Maria Van Kerkhove, l’OMS est le responsable technique du COVID-19 , a déclaré que la plupart des cas de transmission se produisent chez des personnes qui ont tendance à passer beaucoup de temps ensemble à partager des repas et des espaces intérieurs, sur les lieux de travail ou à la maison, mais il est parfois difficile de déterminer comment exactement le virus s’est propagé.

Ryan: C’est une chose horrible de penser que nous serions ici en tant que l’Organisation mondiale de la santé en train de dire aux gens: «Ne vous étreignez pas». C’est terrible. Telle est la réalité brutale dans des pays comme les États-Unis en ce moment, a-t-il déclaré.

En novembre, le médecin-chef du Royaume-Uni, Chris Whitty, a également déclaré aux Britanniques qu’ils ne devraient pas embrasser ou embrasser leurs parents âgés pendant la saison des vacances de cette année si vous voulez qu’ils survivent pour être à nouveau embrassés.

Le directeur des vaccins de l’OMS, le Dr Kate O’Brien, a averti que de nouvelles campagnes de vaccination pour lutter contre le COVID-19 devrait aider à ralentir la pandémie, avoir des vaccins ne sera pas un changement qui signifie une fin automatique de la pandémie.

La semaine dernière, la Grande-Bretagne est devenue le premier pays occidental à approuver le tir expérimental développé par Pfizer et BioNTech; le pays est sur le point de commencer à vacciner ses populations les plus à risque mardi dans le cadre de sa plus grande campagne de vaccination jamais organisée.

O’Brien a déclaré que les personnes qui craignaient de recevoir un COVID-19 le vaccin mis au point en moins d’un an devrait en apprendre davantage sur la science, qualifiant ces inquiétudes de questions vraiment légitimes ».

