Nelly exécute des succès de « Country Grammar » aux AMA 2020

Nelly a interprété un certain nombre de ses succès classiques aux AMA, dimanche soir.

Nelly est montée sur scène, dimanche soir, aux American Music Awards pour interpréter son single emblématique de 2001, «Ride Wit Me», ainsi que «Country Grammar» et «EI». Cette année marque le 20e anniversaire de son premier album de vente de diamants Grammaire du pays. Nelly a sorti l'album légendaire le 27 juin 2000. En 2016, il est devenu le neuvième album hip hop à être certifié diamant par le RIAA. « Je dirais que j'ai élevé la barre dans la mesure où je peux avoir un album hip-hop qui puisse se comparer à l'album de n'importe qui: à un artiste pop, à un artiste R&B, à un artiste country, ou autre », a déclaré Nelly à Complex , plus tôt cette année. «Je vis une vie hip-hop. Quand vous avez certains artistes qui ne vivent pas la vie hip-hop et que tout à coup ils veulent faire un album hip-hop, je regarde ça comme un petit, ' Non, vas-y, tu vas, »dit-il Panneau d'affichage le mois dernier. « Vous pouvez être influencé par le hip-hop, votre chanson peut être influencée par le hip-hop, votre album peut être influencé par le hip-hop, mais vous n'êtes pas un artiste hip-hop. Et je ne suis pas un artiste country, alors je ne Je ne veux pas manquer de respect à tous ceux qui travaillent dur et qui vivent à la campagne. « Nelly participe actuellement à la saison 29 de Dancing With the Stars sur ABC. Pour une liste complète des gagnants des AMA 2020, cliquez ici.