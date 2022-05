Neill Blomkamp aurait l’œil pour le film Gran Turismo de Sony

Après le succès de Inexploré Sony Pictures et PlayStation Productions sont sur le point de s’associer à nouveau pour l’adaptation cinématographique du célèbre jeu de course Gran Turismo. Le film en est aux premiers stades de développement, on sait donc peu de choses sur l’intrigue ou s’il sera animé ou en direct. Cependant, Deadline rapporte que Sony envisage Neill Blomkamp pour réaliser le film.

Neill Blomkamp est surtout connu pour ses films d’action de science-fiction comme District 9 et Élysée. Il a également passé plusieurs années à développer le HALO film d’action en direct, mais la politique interne entre Universal, Fox Studios et Microsoft a fait dérailler la production avant même qu’elle ne commence. Après plusieurs autres projets ratés, dont Extraterrestre 5 et le Robotcop suite héritée, Blomkamp a déclaré qu’il ne travaillerait plus sur des films à gros budget et se concentrerait plutôt sur des courts métrages.

Mais si les rapports d’adaptation de Blomkamp Gran Turismo sont vrais, alors ce sera un régal pour les amateurs de jeux et les amateurs de course, car le réalisateur est connu pour son incroyable souci du détail et possède une vaste expérience en tant qu’animateur 3D et artiste d’effets visuels. Vous pouvez consulter Blomkamp’s HALO des courts métrages sur YouTube pour se faire une meilleure idée de son travail.

Sony a récemment annoncé une multitude de projets, dont la série tant attendue God of War, en développement chez Amazon et la série Horizon Zero Dawn chez Netflix. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Gran Turismo obtiendrait également une série télévisée, mais Deadline a confirmé le contraire.

Gran Turismo est un jeu de simulation de course créé par Kazunori Yamauchi de Polyphony Digital en 1997. C’est l’une des franchises de jeux vidéo les plus vendues de tous les temps, avec plus de 85 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Selon les propres mots de Yamauchi, le jeu est décrit comme suit :

« Gran Turismo est un simulateur intégré pour profiter de la vie avec des voitures. C’est un bac à sable où les joueurs peuvent librement découvrir des expériences par eux-mêmes. Diverses fonctionnalités, les moteurs et les systèmes qui les prennent en charge en arrière-plan, ainsi que la quantité massive de contenu, définiront joueurs prêts à profiter de leur vie avec des voitures. »

Gran Turismo a eu une longue route pour arriver ici. Le film est en développement depuis une décennie et avait Joseph Kosinski (Tron : Legacy, Top Gun : Maverick) attaché en tant que directeur. Kosinski réécrivait Alex Tse (Gardiens) scénario en 2015, mais le projet a finalement échoué.

Gran Turismo est l’une des nombreuses adaptations de jeux vidéo en cours à Hollywood

Hollywood profite de la popularité croissante des jeux vidéo avec des adaptations en direct et animées. Cependant, la majorité de ceux qui ont été publiés jusqu’à présent ont fini par être carrément terribles ou ont indigné les fans en ne respectant pas le matériel source. Il ne semble tout simplement pas y avoir de film de jeu vidéo réussi et non controversé. Mais cette tendance change lentement avec des films comme Sonic Hedgehog et Pokémon qui ont non seulement ravi les critiques mais aussi les fans.





Plusieurs jeux PlayStation et PC populaires sont actuellement en préparation, dont beaucoup par Sony Pictures TV, comme Le dernier d’entre nous séries à HBO et Twisted Metal à Peacock. Borderlands, Metal Gear Solid, et Cellule éclatée recevra le traitement sur grand écran. Espérons qu’ils resteront fidèles à l’histoire des jeux. Pour ce qui est de Gran Turismo, s’il s’agit d’action réelle, cela pourrait combler le vide qui sera créé par la conclusion de le rapide et furieux série en 2024. Avec à peine une intrigue ou des personnages mémorables dans les jeux, Gran Turismo est un projet de rêve pour tout écrivain, et tout ce que les créateurs doivent faire est de créer un monde passionnant et des courses passionnantes.