Neil Patrick Harris révèle des faits étonnamment intimes sur le tournage de Matrix 4

L’une des plus grandes franchises de science-fiction de tous les temps est La matrice série de films sur un futur dystopique où l’humanité est piégée dans une réalité artificielle créée par leurs seigneurs machine. Après un écart de deux décennies, le prochain opus de la série, La matrice 4, est actuellement dirigé par la réalisatrice Lana Wachowski, qui a co-créé la trilogie originale avec sa sœur Lily. Neil Patrick Harris rejoint la franchise cette fois-ci. Dans une récente interview avec Variety, l’acteur a décrit les conditions de tournage pour La matrice 4 comme « très intime ».

« [The filming conditions] ne se sentait pas grand parce que c’était comme [Lana Wachowski] était dans son sweet spot, qui filmait à la volée, filmant en utilisant la lumière naturelle. Parfois, vous restiez assis pendant une heure à attendre que les nuages ​​se dissipent, puis vous filmez rapidement. Vous filmez des pages à la fois en 30 minutes, puis terminez. On pourrait penser qu’un film géant serait 100% scénarisé, animatique, et nous cocherions des plans. Je pense qu’elle a vécu cela avant trois fois, et je suppose qu’elle veut faire les choses à sa manière maintenant. Ce n’était pas souvent que vous sentiez que vous faisiez quelque chose de gigantesque parce qu’elle le faisait paraître très intime. «

Cela ressemble au processus de tournage La matrice 4 a une sensation beaucoup plus lâche qu’avant. Mais cela ne veut pas dire que le réalisateur donne des coups de poing lorsqu’il s’agit de donner au film une sensation épique. L’original Matrice on se souvient de la trilogie pour ses séquences d’action révolutionnaires. John Wick créateur Chad Stahelski, qui a fait ses débuts en tant que doublé de Keanu Reeves La matrice et La matrice rechargée, et était le coordinateur des cascades d’arts martiaux pour Les révolutions matricielles, a confirmé l’année dernière qu’il revenait en tant que conseiller en cascades pour La matrice 4, et a prévu des scènes majeures.

« [Lana Wachowski] vient avec cette idée. Elle vient avec ce set. Elle vient avec: «C’est le personnage. Voilà ce qui se passe. Tel est le conflit. C’est là que j’ai besoin qu’il soit émotionnellement ou psychologiquement ou quoi que ce soit au niveau de l’intrigue à la fin de cette séquence. Qu’avez-vous dans votre sac de trucs pour le rendre complètement fou? Elle fait partie de ces personnes formidables qui nous diront quelque chose et nous dirons: «D’accord, nous avons ceci. Puis elle a dit: ‘Oh mon Dieu, c’est génial. Je n’y ai pas pensé, mais que se passerait-il si nous prenions ceci et en faisions ceci?

Il sera intéressant de voir comment le monde de The Matrix a changé en deux décennies, et comment Trinity et Neo s’intègrent dans la nouvelle réalité avec une nouvelle distribution de héros. Réalisé par Lana Wachowski, Matrice 4 stars Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick et Jonathan Groff. Le film arrive en salles et sur HBO Max le 22 décembre 2021. Cette histoire est apparue pour la première fois à Variety.

Sujets: The Matrix 4, The Matrix